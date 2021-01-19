شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لتطبيق Microsoft To Do على أندرويد.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مايكروسوفت تحديث جديد لتطبيق إدرة المهام Microsoft To Do على منصة أندرويد، والذى حمل الإصدار 2.35.176، حيث يوفر التحديث الجديد ميزة TalkBack، فضلا عن توفير ميزة "البحث" وإصلاح الأخطاء لأعطال التطبيق ومشكلات مشاركة القوائم، فيما قالت الشركة في مدونتها الرسمية :"في هذا الإصدار، قمنا بتحسين إعلانات TalkBack لوظيفة "البحث"، وهناك أيضًا بعض إصلاحات الأخطاء المتعلقة بأعطال التطبيق ومشكلات مشاركة القائمة".

كما قامت الشركة ايضا بإصلاح عيب في Windows Defender كان يتم استغلاله بنشاط عبر الإنترنت، حيث كانت ستؤدي ثغرة تنفيذ التعليمات البرمجية لـ Microsoft Defender عن بُعد (CVE-2021-1647) إلى تحول Windows Defender إلى المهاجم ، مما يؤدي إلى تشغيل البرامج الضارة عند فحص البرامج الضارة ، بدلاً من عزلها وحذفها.

وهذا يعني أنه يمكن إرسال ملف عن طريق البريد الإلكتروني أو محرك أقراص USB، وعند تنزيله وفحصه تلقائيًا يتم تشغيله على الفور، وقد تم إصلاح الثغرة كجزء من Patch Tuesday في 12th وكانت واحدة من 80 عيبًا تم معالجتها.