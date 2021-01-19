شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بارلر يعود للعمل بمساعدة شركة روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد موقع Parler ، وهو موقع إلكتروني للتواصل الاجتماعي وتطبيق شائع لدى اليمين المتطرف الأمريكي، جزئيًا عبر الإنترنت بمساعدة شركة تكنولوجيا روسية وفقا لما نقلته رويترز.

وَاختفى بارلر من الإنترنت عندما أسقطته ذراع استضافة أمازون وشركاء آخرين لسوء الاعتدال بعد أن دعا مستخدموه إلى العنف ونشروا مقاطع فيديو تمجد هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي.

ويوم الإثنين الماضي، كان يمكن الوصول إلى موقع Parler الإلكتروني مرة أخرى، على الرغم من رسالة من رئيسها التنفيذي يقول إنه كان يعمل على استعادة الوظائف.

وقال رونالد جيلميت خبير البنية التحتية لرويترز إن عنوان بروتوكول الإنترنت الذي تستخدمه مملوك لشركة DDos-Guard التي يسيطر عليها رجلان روسيان وتقدم خدمات تشمل الحماية من هجمات رفض الخدمة الموزعة.

إذا تمت استعادة موقع الويب بالكامل ، فسيتمكن مستخدمو Parler من رؤية التعليقات ونشرها، ومع ذلك، يفضل معظم المستخدمين التطبيق الذي لا يزال محظورًا من متاجر Apple Inc و Google الرسمية.

ولم يرد الرئيس التنفيذي لشركة Parler John Matze وممثلو DDoS-Guard على طلبات التعليق.

وقال ماتزي يوم الأربعاء الماضي لرويترز إن الشركة تجري محادثات مع عدة مزودي خدمات لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.

وعملت DDoS-Guard مع مواقع أخرى عنصرية ويمينية ومؤامرة استخدمها القتلة الجماعيون لمشاركة الرسائل، بما في ذلك 8kun. كما دعمت مواقع الحكومة الروسية.

وقال جيلميت إن موقع DDoS-Guard على الويب يسرد عنوانًا في اسكتلندا تحت اسم الشركة Cognitive Cloud LP ، لكنه مملوك لرجلين في روستوف أون دون، روسيا، قال أحدهم لصحيفة الجارديان مؤخرًا إنه لم يكن على علم بكل المحتوى الذي تيسره الشركة.

وقال منتقدو بارلر إن الاعتماد على شركة روسية يمثل خطرًا أمنيًا محتملاً، فضلاً عن اختيار غريب لموقع شائع لدى الوطنيين الذين يصفون أنفسهم بالوطنيين.

ووفقا لرويترز، أثارت الدعاية الروسية الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة، حيث دعمت الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وتضخمت روايات كاذبة حول تزوير الانتخابات واحتجاجات ضد وحشية الشرطة.

وقامت شركة Parler ، التي كشفت أن لديها أكثر من 12 مليون مستخدم، بمقاضاة أمازون يوم الاثنين الماضي بعد أن قطعت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة ومزود الخدمات السحابية الخدمة، مشيرة إلى ضعف الاعتدال في الدعوات إلى العنف.

وفي تحديث يوم الاثنين، ربط موقع Parler.com بمقابلة مع قناة Fox News قال فيها ماتزي إنه "واثق" من عودة بارلر في نهاية شهر يناير.