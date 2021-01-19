مايكروسوفت تطلق نظام التشغيل “ويندوز 10 إكس”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 12:12 مساءً - بعد تأجيله لأكثر من سنتين، سيتم أخيرا إطلاق نظام التشغيل الجديد “ويندوز 10 إكس” من شركة مايكروسوفت خلال العام الجاري وفق موقع “بليبينغ كومبيوتر”.

والنظام الجديد، الذي تم الإعلان عنه في عام 2019، كان مخصصا في البداية للأجهزة ذات الشاشات المزدوجة، بينما ستدعم النسخة، المقرر إطلاقها خلال الربيع المقبل، الأجهزة بشاشة واحدة، أي أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ستتمكن من دعم النظام.

وحمل النظام الجديد عدة تغييرات، منها اختفاء قائمة “ابدأ” (start) لصالح واجهة ثابتة، تشبه إلى حد كبير واجهة نظام التشغيل، إويتوفر حقل بحث مباشر دون الحاجة للنقر على قائمة التطبيقات المتوفرة، واختصارات للتطبيقات.

وصول سريع إلى الملفات

سيسمح لك مربع البحث هذا بالبحث في الإنترنت، ولكن أيضًا في ملفات الكومبيوتر، سواء كانت في السحابة أو على القرص الصلب.

وسيكون المدخل الرئيسي إلى الكمبيوتر، ولن تضطر بعد الآن إلى البحث في القوائم للعثور على ملف أو تطبيق.

بشكل افتراضي ، ستعرض قائمة “ابدأ” اختصارات للتطبيقات والوظائف الأكثر استخدامًا مثل Teams أو Edge أو مدير الملفات أو الآلة الحاسبة، ولكن أيضًا الملفات المفتوحة مؤخرًا.

ملاحظة مهمة ، لا يمكنك إنشاء مجلدات لتخزين الاختصارات، بل تحتاج فقط إلى النقر بزر الماوس (الفأرة) الأيمن على اختصار للوصول إلى الخيارات.

مركز التحكم (Action Center)

يحصل مركز العمل أيضًا على مظهر جديد عائم في “ويندوز 10 إكس”، ويتضمن شريط المهام (taskbar’s system).

الإعدادات والتحديثات

في “ويندوز 10 إكس” ، قامت مايكروسوفت بإزالة لوحة التحكم تمامًا ويتم تقديم نفس الإعدادات من خلال تطبيق مخصص لها.

ويتيح التطبيق، تغيير خلفية سطح المكتب ودرجة الشفافية لشريط المهام والمزيد من الإعدادات الهامة، ضافة إلى إدارة تحديثات ويندوز، والتي تم فصلها الآن عن مكونات نظام التشغيل.

يذكر أن نظام “ويندوز 10 إكس” قادر على تطبيق التحديثات في أقل من 90 ثانية عن طريق حفظ حزمة التحديث في قسم مختلف.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، يتم نقل بيانات التحديث إلى قسم آخر واستبدالها أثناء إعادة التشغيل.