تكنولوجيا: هواوي تقدم تصميم جديد لمتجر Gallery app في الإصدار الأخير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي عن تحديث جديد لمتجر التطبيقات Gallery app الذي يأتي بتصميم جديد لواجهة المستخدم، مع علامات تبويب جديدة.

ينطلق الإصدار الجديد من متجر تطبيقات هواوي App Gallery برؤية جديدة تدعم المستخدم في التصفح والبحث عن التطبيقات وإستكشاف الجديد بتجربة سلسة.

وتظهر في واجهة المستخدم الجديدة لمتجر تطبيقات هواوي App Gallery علامة تبويب Featured التي ستعمل دعم المستخدم بنظرة سريعة على التطبيقات والألعاب المميزة، وأيضاً المراجعات والمقالات الخاصة بالتطبيق.

أيضاً من المقرر أن يقدم محتوى المقالات رؤية واضحة على ما يمكن أن يتوقعه المستخدم في التطبيق من مميزات، حيث يتم تنسيق محتوى المقالات عبر مجموعة من المحررين.

كما تم تحديث علامة تبويب المميزة لتقدم ميزة التمرير بشكل عمودي من أعلى إلى أسفل، على أن تظهر في البداية أحدث التطبيقات ومن ثم التطبيقات القديمة.

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