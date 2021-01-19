طقس اليوم .. أمطار غزيرة ورياح .. الصغرى بالقاهرة 9 درجات

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.