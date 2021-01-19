تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Realme للجيل القادم من سلسلة هواتف X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر الرئيس التنفيذي لشركة Realme إعلان تشويقي على تويتر اليوم يشير من خلاله إلى سلسلة هواتف X القادمة من الشركة.

تستعد شركة Realme لإطلاق إصدار جديد من هواتف المميزة قريباً برقاقة معالج Snapdragon 888، وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي جاءت من الشركة على تويتر أشار الرئيس التنفيذي إلى الجيل القادم من هواتف X.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Realme X القادم من الشركة سيأتي بتصميم مختلف عن إصدار الشركة الأخير Realme Race، حيث أشار الرئيس التنفيذي في الإعلان التشويقي إلى أن سلسلة Realme X القادمة هي المستقبل، كما أن شركة Realme تحرص على دفع الإبتكارات الجديدة في سلسلة X.

ولقد قدمت Realme إصدارها الأول من سلسلة X بتصميم الكاميرة المنبثقة، بينما انطلقت سلسلة Realme X7 بمنصات Mediatek الجديدة، كما جاء كلاً من هاتفي Realme X2 Pro وRealme X50 Pro للأسواق العالمية بأفضل المميزات مع تسعير جيد، لذا نتوقع أن يأتي الإصدار الجديد من السلسلة بمواصفات مميزة ومستوى تسعير جيد للأسواق.

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