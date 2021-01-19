شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. متجر Google Play يعرض ترتيب التطبيقات الشائعة وغير الشائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت في إظهار مقدار الشهرة الذى تتمتع بها التطبيقات المدرجة في متجر Play، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن Phonearena، فوفقًا للتقرير، بدأت الشركة في الإشارة إلى ذلك عبر رمز جديد لسهم يتحرك لأعلى أو يتحرك لأسفل للإشارة إلى ما إذا كانت شهرة التطبيق تتجه لأعلى أو لأسفل.

ويمكن رؤية هذه الاتجاهات في قسم "أهم المخططات" في متجر Play ، وفقًا للتقرير، وحتى مع هذه الاتجاهات، يبقى شيئين بدون إجابة حول سلوك التطبيقات، الأول هو عدد العلامات التي تحركها التطبيق إما لأعلى أو لأسفل في المخططات وثانيًا الإطار الزمني منذ أن بدأ التطبيق في الاتجاه لأعلى أو لأسفل.

وفي الآونة الأخيرة، زعم تقرير صادر عن Sensor Tower أن عام 2020 كان عامًا قياسيًا لكل من الألعاب المحمولة والتطبيقات غير المتعلقة بالألعاب، وإنفاق المستهلكين على متجر Google Play حيث بلغ الإنفاق العالمي 38.6 مليار دولار، وبالمقارنة، بلغ الإنفاق في عام 2019 على متجر Google Play 29.7 مليار دولار.

وأضاف التقرير أيضًا أن إنفاق المستهلكين على متجر Google Play زاد بنسبة 30% على أساس سنوى، وتحولت الفئة الأعلى ربحًا إلى فئة اجتماعية، حيث قفزت بنسبة 71.4% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار دولار العام الماضي من 700 مليون دولار في عام 2019.