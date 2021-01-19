شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تحميل الأغانى على هاتفك باستخدام SoundCloud Go والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للمستخدمين الذين لديهم اشتراك في SoundCloud Go تنزيل الأغاني للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال، ومع ذلك، على عكس تطبيق سطح المكتب، فأنت لا تقوم بتنزيل ملف يمكنك القيام بأي شيء به، بل لا يمكنك مشاركة هذا الملف أو تحريره، يمكنك فقط الاستماع إليه في التطبيق.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه لتنزيل الأغاني من تطبيق SoundCloud للهاتف، يجب عليك إضافتها إلى قائمة التشغيل أولاً، ويمكنك أيضًا تنزيل الأغاني التي تم الإعجاب بها.

1. افتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك في SoundCloud Go ، أو اضغط لبدء نسخة تجريبية مجانية.

2. ابحث عن أغنية تريد حفظها للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

3. اضغط على زر "المزيد"، الذى يشبه ثلاث نقاط أفقية، ثم اضغط على "إضافة إلى قائمة التشغيل"، أنشئ قائمة تشغيل أو أضفها إلى قائمة موجودة.

4. للعثور على قائمة التشغيل، انتقل إلى علامة التبويب "مكتبتك" عن طريق الضغط على أيقونة الخطوط العمودية في الزاوية اليمنى السفلية من التطبيق.

5. اضغط على "قوائم التشغيل والألبومات"، يمكنك أيضًا الضغط على "المقاطع الصوتية التي تم الإعجاب بها" إذا كنت ترغب في تنزيل جميع المقاطع الصوتية التي أعجبتك بدلاً من ذلك.

6. اضغط فوق قائمة التشغيل التي ترغب في تنزيلها، يمكنك فقط تنزيل قائمة تشغيل كاملة أو جميع المقاطع الصوتية المفضلة في وقت واحد، ولا يمكنك تنزيل الأغاني بشكل فردي.

7. اضغط على أيقونة السهم المتجه لأسفل.

وسيتم تنزيل قائمة التشغيل الخاصة بك، وبمجرد القيام بذلك، ستتمكن من الاستماع إلى هذه الأغاني دون اتصال بالإنترنت.

إذا كنت تريد حذف الأغاني لاحقًا، فاضغط فوق هذا السهم المتجه لأسفل لمسح البيانات التي تم تنزيلها.