شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية لجوجل وفيس بوك: اضمنوا خدمات مستقرة للمستخدمين أو مواجهة غرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كوريا الجنوبية إنها طلبت من عمالقة التكنولوجيا العالميين جوجل و فيس بوك ونتفليكس الامتثال لقانون البلاد الجديد الذي يتعين بموجبه على الشركات الكبيرة المتعطشة للبيانات توفير خدمات مستقرة، وإذا فشلت الشركات في تلبية القواعد الجديدة، فقد تواجه غرامة إدارية تصل إلى 20 مليون وون (18000 دولار).

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي العام الماضي، أقرت كوريا الجنوبية مراجعة قانونية لمساءلة مزودي خدمات المحتوى عبر الإنترنت إذا فشلوا في الحفاظ على خدمات مستقرة وسط تزايد الشكاوى ضد عمالقة البث Netflix وجوجل، التي تشغل يوتيوب، بعد أن تعرضت خدماتهم لعدد من الانقطاعات.

وبموجب قانون أعمال الاتصالات المنقح، يُطلب من كبار مزودي المحتوى عبر الإنترنت الإبلاغ عن أخطاء الخدمة إلى وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنطبق القواعد الجديدة على الشركات عبر الإنترنت التي تمثل 1% أو أكثر من متوسط حركة البيانات اليومية في البلاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام والتي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا، وفقًا لتقارير وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الوزارة إن عمالقة التكنولوجيا العالمية شكلوا جزءًا كبيرًا من حركة البيانات اليومية في البلاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 ، حيث استحوذت جوجل على 25.9 %، تليها نتفليكس بنسبة 4.8% وفيسبوك 3.2%، ومن بين الشركات المحلية ، احتلت شركة Naver الرائدة في تشغيل البوابات المرتبة الأولى بنسبة 1.8%، تليها منافستها Kakao بنسبة 1.4% وخدمة بث الفيديو Wavve بنسبة 1.18%.

وشكلت الشركات الست ما مجموعه 38.3% من متوسط حركة المرور اليومية للبلاد خلال هذه الفترة، وأظهرت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا أن متوسط عدد المستخدمين اليومي لجوجل خلال الفترة بلغ 82.3 مليونًا، تليها Naver عند 57 مليونًا، وكاكاو 55.2 مليونًا، وفيسبوك 14.3 مليونًا، ونتفليكس 1.7 مليونًا، و Wavve عند مليون مستخدم.

وقالت الوزارة إنها أخطرت الشركات الست وستنتهي من التصنيف بحلول أوائل الشهر المقبل بعد مشاورات مع الشركات.