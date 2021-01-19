شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاعبو Hitman 3 على Stadia سيتمكنون من مشاركة سيناريوهات مخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم إطلاق Hitman 3 وثلاثية World of Assassination في 20 يناير، وعند الإطلاق سيتمكن لاعبو Google Stadia من مشاركة الوصول إلى نقاط مميزة داخل اللعبة بفضل ميزة مشاركة الحالة في Stadia.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه باستخدام ميزة State Share في Hitman، ستتمكن من مشاركة رابط إلى جانب صورة أو مقطع فيديو من لعبتك، بعد ذلك، يمكن للآخرين الضغط فوقه لتجربة السيناريو الذي كنت تلعبه لأنفسهم.

وهناك حالات متعددة للمهام يمكنك مشاركتها لتخصيص التجربة، بما في ذلك موقع بدء المهمة، والأهداف، وتحميل العميل 47، ومستوى الصعوبة.

قالت مديرة المنتج في Stadia ، كاثرين هسياو، في منشور مدونة، تعمل الميزة مع أي حملة أو مهمة مخصصة، وستتمكن حتى من استخدام أسلحة أو عناصر لم تفتحها بعد إذا كانت حالة اللعبة متقدمة على تقدمك،.

وتفتح الميزة الكثير من الاحتمالات المثيرة لألعاب Hitman، ويمكن للاعبين إرسال سيناريوهات مخصصة لبعضهم البعض، أو يمكن للبث المباشر أن يتحدى مشاهديهم لتجربة مهمة صعبة بشكل خاص.

كما أنها ميزة تنفرد بها Stadia، على الرغم من إطلاق اللعبة أيضًا على وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر.

وتعد مشاركة الحالة ليست التكنولوجيا الوحيدة التي تدفع الحدود إلى Hitman 3 وثلاثية World of Assassination، فعلى PlayStation 4 و PlayStation 5، ستتمكن أيضًا من اللعب في كل موقع من ألعاب Hitman الثلاث في الواقع الافتراضي.