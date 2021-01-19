الساعات الذكية قد تكتشف علامات كورونا مبكرًا

دبي - يزن راشد - قد تكون الساعات الذكية وأجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء قادرة على لعب دور مهم في الكشف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك وفقًا للدراسات الحديثة.

واكتشف باحثون من Mount Sinai أن Apple Watch يمكنها اكتشاف التغييرات الصغيرة في نبض قلب المستخدم التي قد تشير إلى إصابته بفيروس كورونا قبل أسبوع كامل من الشعور بالمرض.

وتعمل إحدى الشركات على تطوير جهاز مخصص يمكن ارتداؤه للكشف عن فيروس كورونا، مما يساعد في وقف انتشار المرض عن طريق إبقاء الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض في المنزل.

وفي دراسة بعنوان Warrior Watch، تابع باحثو Mount Sinai مجموعة مكونة من 297 شخصًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية بين 29 أبريل و 29 سبتمبر.

وارتدى المشاركون ساعات Apple Watch المجهزة بتطبيقات خاصة تقيس التغيرات في تقلب معدل ضربات القلب.

وقالت الدراسة: أظهرت الساعة تغييرات كبيرة في مقاييس تقلب معدل ضربات القلب لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل أن يحصل الأفراد على مسحة أنف إيجابية تؤكد الإصابة بفيروس كورونا.

ووجدت دراسة مماثلة أجرتها جامعة ستانفورد أن المشاركين الذين ارتدوا مجموعة متنوعة من أجهزة التتبع من فيتبيت وآبل وجارمن وغيرهم وجدوا أن 81 في المئة من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لديهم تغيرات في معدل ضربات القلب أثناء الراحة حتى تسعة أيام ونصف قبل ظهور الأعراض.

وقد لا يعاني العديد من الأشخاص من أعرض فيروس كورونا، مما يعني أنه ليس لديهم أعراض لكنهم ما زالوا معديين، ويجعل هذا من الصعب احتواء هذه العدوى باستخدام الطريقة التقليدية لتحديد المريض والحجر الصحي عليه.

وقالت الدراسة: إن تطوير طريقة للتعرف على الأشخاص الذين قد يكونون مرضى حتى قبل أن يعرفوا أنهم مصابون سيكون اختراقًا في إدارة فيروس كورونا.

وأضافت: لا تسمح لنا هذه التقنية بتتبع النتائج الصحية والتنبؤ بها فحسب، بل تتيح لنا أيضًا التدخل في الوقت المناسب، وهو أمر ضروري أثناء الجائحة التي تتطلب من الناس البقاء منفصلين.

ولم يكن الباحثون الوحيدين الذين لاحظوا ظهور أعراض فيروس كورونا المبكرة التي يمكن التقاطها بواسطة الساعات الذكية.

وطورت شركة تدعى NeuTigers منتج ذكاء اصطناعي يسمى CovidDeep يمكن أن يساعد في تحديد الأشخاص المصابين بالفيروس في المواقف السريرية أو دور الرعاية.

واستخدمت الشركة جهازًا يمكن ارتداؤه لمراقبة المرضى من الدرجة السريرية، وهو Empatica E4، لأخذ مجموعة متنوعة من قراءات الجلد ومعدل ضربات القلب وضغط الدم.

وبتغذية هذه المعلومات في CovidDeep، وجدت الشركة أنه يمكنها اكتشاف الفيروس بمعدل 90 في المئة – أكثر دقة من فحوصات درجة الحرارة المعتادة.

وتخطط لإنتاج تطبيقها الذي يمكن أن يعمل مع أجهزة فيتبيت وآبل وسامسونج وغيرها من الساعات الذكية.