شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهرت أبل العالم بالكشف رسميا عن هاتفها الأحدث iPhone 12 Pro، وكانت هذه المرة الأولى التى تطرح بها أبل نسخة مميزة من هواتف أيفون، والتى لاقت إعجاب الكثير من المستخدمين حول العالم، لذا فيما يلى نعقد مقارنة بينه وبين هاتف أيفون العام الماضى iPhone 11 كما يلى:





الشاشة:iPhone 12 Pro: بشاشة 6.1 بوصة.

iPhone 11: بشاشة 6.1 بوصة.





دقة الشاشة:iPhone 12 Pro: بدقة 2532 × 1170بيكسل .

iPhone 11: بدقة 1792 × 828 بيكسل.





نوع الشاشة: iPhone 12 Pro: نوعها OLED.

iPhone 11: نوعها IPS LCD.





المعالج: iPhone 12 Pro: نوعه Apple A14 Bionic.

iPhone 11: نوعه Apple A13 Bionic.





الذاكرة الداخلية: iPhone 12 Pro: حوالى 64 جيجابايت.

iPhone 11: حوالى 64 جيجابايت.





نظام التشغيل: iPhone 12 Pro:نظام IOS 14.

iPhone 11:نظام IOS 14.





البطارية: iPhone 12 Pro:بسعة 2815 mAh.

iPhone 11:بسعة 3110 mAh.





الكاميرا الخلفية: iPhone 12 Pro: مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل.

iPhone 11: مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل.





الكاميرا الأمامية:iPhone 12 Pro: بدقة 12 ميجابيكسل.

iPhone 11:بدقة 12 ميجابيكسل.





الأبعاد: iPhone 12 Pro: ابعاده 146.7 × 71.6 × 7.4 ملم.

iPhone 11:ابعاده 150.9 × 75.7 × 8.3 ملم.





الوزن:iPhone 12 Pro: يزن 189جرام.

iPhone 11: يزن 194 جرام.