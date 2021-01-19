شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: منصات التواصل الاجتماعى تحبس أنفاسها قبل تنصيب بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت كل من أمازون وفيسبوك وتويتر وآبل وجوجل قرارات تاريخية باسم الاستقرار الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 6 يناير، تبعتها شركات سناب شات، تيك توك، Reddit،Pinterest تتضمن حجب حسابات وحملات محرضة على العنف.

قال تقرير لموقع TechCrunch أن الولايات المتحدة تواجه واحدة من أكثر مراحل الديمقراطية الأمريكية خطورة منذ الحرب الأهلية، لذا فرضت شركات التكنولوجيا الكبرى قواعد قوية لمنع العنف.

كما أعلن فيسبوك في وقت سابق، اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ووفقا للتقرير فإنه بعد مرور أكثر من أسبوع على أعمال شغب مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اجتاحت المقعد الأيقوني للهيئة التشريعية الأمريكية، لا يزال الإنترنت يبدو وكأنه يحبس أنفاسه، قبل حفل تنصيب شديد التحصين للرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان فيسبوك قد أعلن أنه يعمل على تحديد المنشورات التي تدعو إلى "أوقفوا السرقة" الأحداث المجاورة باستخدام البصمات الرقمية، وهي نفس العملية التي يستخدمها لإزالة محتوى المجموعات المتطرفة.

ولاحظت الشركة أنها شاهدت منشورات تدعو إلى الأحداث في 17 يناير في جميع أنحاء البلاد، و 18 يناير في فرجينيا ويوم الافتتاح في العاصمة، ذلك على الرغم من تراجع مجموعات "أوقفوا السرقة" التي انتشرت الشهر الماضي، بعد إجراءات قوية من منصات التواصل الاجتماعي.

مع مرور أيام فقط على الانتقال الرئاسي، لا يزال من السهل أيضًا العثور على عبارات مكتوبة بالاختصارات تروج لـ QAnon ، وهي مجموعة مؤيدة لترامب وتزوج المؤامرة.

ووفقا ل TechCrunch، قال فيسبوك إنه ينسق مع خبراء الإرهاب بالإضافة إلى تطبيق القانون "لمنع التهديدات المباشرة للسلامة العامة".

وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها تعمل مع الشركاء للبقاء على دراية بالمحتوى العنيف الذي يترسخ على منصات أخرى.

وقال التقرير إن الإجراءات التي اتخذتها الشبكات الاجتماعية الكبرى إلى جانب غياب شبكات التواصل الاجتماعي اليمينية المتطرفة مثل بارلر وجاب، إلى جعل معظم مؤيدي ترامب المتحمسين يقسمون مرة أخرى على وادي السيليكون ويتفوقون على بديل.