شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AT&T تبدأ توفير تغطية شبكة 5G عبر مطارات الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر شبكة AT&T خدمة 5G في العديد من المطارات في جميع أنحاء البلاد بالولايات المتحدة وفقا لموقع phonearena، ووفقا للتقرير فإن أول من يستفيد من تغطية شبكة AT&T 5G + هو مطار تامبا الدولى، على الرغم من تأثيرات COVID-19، التي تركت تأثيرًا كبيرًا على صناعة السفر.

وقررت AT&T المضي قدمًا وتحسين تجارب سفر العملاء، لذلك عندما يتم استئناف السفر الوطني والدولي بين الأمريكيين، سيتمكن الكثيرون من الاستمتاع بخدمات 5G.

وفي الشهر الماضى أنهت AT&T نشر 5G + في مطار تامبا الدولي، لذا توفر شركة النقل الآن تغطية لجميع الركاب بخطة حالية غير محدودة.

وستستمر AT&T في توسيع شبكتها 5G + لتشمل المزيد من المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملاء AT&T الذين لديهم خطط غير محدودة مدفوعة الأجر سيتمكنون من الوصول إلى شبكة 5G + الخاصة بالناقل دون أي تكلفة إضافية، الأمر نفسه ينطبق على العملاء الذين لديهم خطط أعمال غير محدودة.