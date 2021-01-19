علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: AT&T تبدأ توفير تغطية شبكة 5G عبر مطارات الولايات المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - توفر شبكة AT&T خدمة 5G في العديد من المطارات في جميع أنحاء البلاد بالولايات المتحدة وفقا لموقع phonearena، ووفقا للتقرير فإن أول من يستفيد من تغطية شبكة AT&T 5G + هو مطار تامبا الدولى، على الرغم من تأثيرات COVID-19، التي تركت تأثيرًا كبيرًا على صناعة السفر. 

 

وقررت AT&T المضي قدمًا وتحسين تجارب سفر العملاء، لذلك عندما يتم استئناف السفر الوطني والدولي بين الأمريكيين، سيتمكن الكثيرون من الاستمتاع بخدمات 5G. 

 

وفي الشهر الماضى أنهت AT&T نشر 5G + في مطار تامبا الدولي، لذا توفر شركة النقل الآن تغطية لجميع الركاب بخطة حالية غير محدودة.

 

وستستمر AT&T في توسيع شبكتها 5G + لتشمل المزيد من المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن عملاء AT&T الذين لديهم خطط غير محدودة مدفوعة الأجر سيتمكنون من الوصول إلى شبكة 5G + الخاصة بالناقل دون أي تكلفة إضافية، الأمر نفسه ينطبق على العملاء الذين لديهم خطط أعمال غير محدودة. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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