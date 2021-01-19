شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إلغاء حسابك في نتفليكس وAmazon Prime والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد المزيد من خدمات البث التي تتنافس على اهتمامنا، ومن السهل الذهاب للاشتراك التجريبي، أو أن تقرر أنك ستشترك "لمدة شهرين فقط"، ثم تنسى الأمر تمامًا، في هذه الأثناء، تتعرض بطاقتك للشحن كل شهر بشكل تلقائى، لذلك قد تكون فكرة جيدة، أن تتحقق من اشتراكات البث الحالية وتلغى الاشتراكات التي لم تستخدمها لعدة أشهر.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن شيء واحد يجب أن تكون على دراية به أثناء عملية إلغاء خدمة البث، قد تحتاج إلى تصفح عدة صفحات أو نوافذ منبثقة تحثك على عدم الإلغاء أو على الأقل تسوية مقابل تكلفة أقل نسخة من الخدمة.

هناك العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات مثل مجلس المستهلك النرويجي و Public Citizen في الولايات المتحدة تدعي أن عملية إلغاء Amazon Prime تتلاعب بالمستهلكين للحفاظ على اشتراكاتهم، لذا كن مستعدًا، وإليك المكان الذي يمكنك الذهاب إليه لإلغاء بعض خدمات البث الأكثر شيوعًا.

نتفليكس

يمكنك العثور على حالة اشتراكك الحالية في نتفليكس، اضغط فوق الرمز الشخصي الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى واختيار "الحساب".

يجب أن يكون القسم الثاني لأسفل هو "تفاصيل الخطة"، ولن تتمكن من تغيير خطتك فحسب، بل سترى على الفور ما إذا كانت لديك خطة DVD مباشرة.

إذا كنت تريد ترك الخدمة تمامًا، يوجد زر "إلغاء العضوية" على اليسار في قسم "العضوية والفوترة".





Amazon Prime

إذا كنت عضوًا شهريًا في Amazon Prime وقررت أنك تريد الإلغاء، فيمكنك الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالاشتراكات واضغط على زر "إنهاء العضوية".

ومن ناحية أخرى، إذا كنت قد دفعت مقابل عضوية سنوية، فلا يمكنك الإلغاء إلا في غضون ثلاثة أيام من التسجيل.

يمكنك أيضًا إلغاء تلك العضوية السنوية المدفوعة إذا كنت قد تحولت للتو من نسخة تجريبية مجانية أو إذا لم تقم أنت وحسابك بإجراء أي عمليات شراء مؤهلة أو استفادت من مزايا Prime منذ آخر رسوم عضوية Prime الخاصة بك، أى إذا لم تستخدم أبدًا أيًا من مزايا Prime الخاصة بك منذ أن دفعت مقابلها.