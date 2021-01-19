شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء "كوريوسيتى" تحتفل بـ3000 يوم لها على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مركبة كوريوسيتي بحجم السيارة بـ 3000 يوم من أيام المريخ، أو اليوم المريخي، على الكوكب الأحمر، أي قبل خمسة أسابيع فقط من هبوط المسبار المتجول الجديد التابع لناسا، ويعد اليوم المريخي أطول قليلاً من يوم الأرض، ويستمر حوالي 24 ساعة و 40 دقيقة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أصدر فريق كوريوسيتى للاحتفال بهذا الحدث، بانوراما التقطتها المركبة الجوالة في 18 نوفمبر 2020.

وتُظهر الصورة، التي تتكون من 122 صورة مجمعة معًا، سلسلة مثيرة من الصخور على منحدرات ظل كيوريوسيتي يتسلقها منذ سبتمبر 2014.

قال عالم مشروع كيوريوسيتي أشوين فاسافادا، من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، في بيان: "فريقنا العلمي متحمس لمعرفة كيف تشكلت وماذا تعني بالنسبة للبيئة القديمة داخل فوهة المريخ ".

وهذه الفوهة هى "Gale" التي يبلغ عرضها 96 ميلاً (154 كيلومترًا) في الأرض، والتي كانت كيوريوسيتي تستكشفها منذ هبوطها في 5 أغسطس 2012.

وأظهرت ملاحظات المسبار، أن الفوهة استضافت بحيرة يمكن أن تكون صالحة للسكن، ونظام الدفق في الماضي القديم، والذي من المحتمل أن يستمر لملايين السنين.

ويرتفع جبل شارب حوالي 5.5 كم في سماء المريخ من مركز الفوهة، وكانت المركبة تشق طريقها عبر سفوح الجبال الصخرية منذ أكثر من ست سنوات، باحثًة عن أدلة حول انتقال الكوكب الأحمر منذ فترة طويلة من عالم دافئ ورطب نسبيًا إلى الصحراء الباردة كما هو الحال اليوم.

قال عضو فريق البعثة لورين إدجار، عالم جيولوجيا الكواكب في مركز علوم الجيولوجيا الفلكية التابع للمسح الجيولوجي الأمريكي، "لقد كانت فترة 3000 يوم مريخي مثيرة حتى الآن، وأنا أتطلع إلى رؤية ما سنكتشفه أيضًا مع استمرار كيوريوسيتي في تسلق جبل شارب".