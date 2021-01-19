شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية تسجل رقمًا قياسيًا من عائد مزاد الترددات لاستخدام 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتخذ شركات الطيران الأمريكية خلال العام الجاري خطوات كبيرة أخرى نحو استكمال بناء شبكات 5G الخاصة بها، ووفقًا لـ TVTechnology ، اختتمت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الأسبوع الماضي مزادًا للطيف المتوسط ​​النطاق في النطاق C، تقع هذه الموجات الهوائية في نطاق 3.7 جيجاهرتز - 3.98 جيجاهرتز وقد ساعد الطلب الكبير على الطيف المتوسط ​​النطاق النادر في توليد 80.9 مليار دولار من العائدات المتعلقة بالمزاد.

وكان هناك 57 متنافسًا على إجمالي 5684 رخصة حيث يزداد الطلب على طيف النطاق المتوسط ​​من قبل شركات النقل الأمريكية، وقد جعلت T-Mobile هذه الموجات الهوائية جزءًا أساسيًا 5G، كان الرقم القياسي السابق للأموال الناتجة عن مزاد FCC للطيف هو 44.9 مليار دولار التي تم الحصول عليها من مزاد FCC 2014 AWS-3.

ووفقا لموقع phonearena، فقد استخدمت T-Mobile، التي تطلق 5G بشركات الطيران على الصعيد الوطني في الولايات، طيفها منخفض النطاق 600 ميجاهرتز كأساس لخدمة 5G على الصعيد الوطني. تقطع هذه الإشارات مسافات كبيرة مما يجعلها الأساس المثالي لشبكتها، لكن ما لا يفعلونه هو توفير سرعات تنزيل للبيانات أسرع بكثير من 4G LTE.

ولا يمكن للطيف عالي النطاق أن يسافر إلا لمسافات قصيرة مما يجعلها مثالية للمناطق الحضرية حيث يكون السكان مكتظين، وعلى الرغم من أن هذه الإشارات لا تخترق المباني بسهولة، إلا أنها توفر سرعات تنزيل بيانات 5G تصل غالبا إلى 1 جيجابت /ث أو أكثر.

قال رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية أجيت باي، الذي يغادر الوكالة التنظيمية بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل عندما يتم الانتقال إلى إدارة بايدن، "تمثل هذه النتائج تأييدًا قويًا من قبل القطاع الخاص لقواعد الخدمة وخطة الانتقال التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية، لجعل النطاق C سريعًا جزءًا مهمًا من طرح 5G في الولايات المتحدة، ويبرهنون على الخيارات الصعبة التي اتخذتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أثناء إجراء النطاق C - والتي اتخذناها.

واجهت لجنة الاتصالات الفيدرالية مجموعة كبيرة من الجوانب الفنية والقانونية، تحديات عملية وسياسية في تنظيم هذا المزاد، كان من السهل تأخيره، لكننا دفعنا للأمام وتغلبنا على كل واحدة من هذه العقبات، ونتيجة لذلك، قمنا بتطوير قيادة الولايات المتحدة بشكل كبير في 5G ومكننا مستهلكي اللاسلكي في أمريكا من الاستفادة بشكل أسرع من خدمات 5G. "

يتم تحويل مالكي الأقمار الصناعية الذين يتخلون عن طيفهم في المزاد إلى النطاق 4.0-4.2 جيجاهرتز العلوي. لمنع التداخل من إرسال الأقمار الصناعية للتأثير على مزودي الخدمة اللاسلكية، وسيتم استخدام نطاق 20 ميجا هرتز كـ "نطاق حماية".

تتطلب الخطوة التالية في العملية من الفائزين بالمزاد تقديم عطاءات للحصول على تراخيص متعلقة بترددات محددة. ستصدر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إشعارًا للجمهور يحتوي على التاريخ والوقت الذي ستحدث فيه مرحلة التخصيص هذه.