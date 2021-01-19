شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب ذكى لتسهيل التصوير الفلكى يحصل على جائزة الابتكار CES 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Vaonis، وهي شركة فرنسية ناشئة، عن أحدث اختراع للتصوير الفلكي Vespera، وهو إصدار أصغر وأخف وزناً عن التلسكوبات الأخرى للشركة، حيث حصل Vespera هذا الأسبوع على جائزة أفضل ابتكار CES 2021 للتصوير الرقمي والتصوير الفوتوغرافي في المعرض السنوى للإلكترونيات الاستهلاكية.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنه بدلاً من العدسة، يعرض تلسكوب Vespera الذكى الصور على جهاز محمول، ويتم التحكم في التلسكوبات عبر تطبيق هاتف.

كما أنه نظرًا لأنها تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بهاتفك الذكي لمعايرة نفسها، فإن هذه التلسكوبات لا تتطلب تقريبًا أي إعداد على الإطلاق، مما يجعلها سهلة الاستخدام لمراقبي النجوم الذين يبحثون عن طريقة خالية من المتاعب لرؤية كائنات الفضاء السحيق مثل السدم والمجرات ومجموعات النجوم.

وتمتلك Vespera (الاسم الذي يعني "المساء" في اللاتينية) نفس التصميم الأنيق والمستقبلي مثل نظيرتها الأكبر، لكنها أكثر إحكاما وأقل من نصف الوزن.

ويستخدم Vespera عدسات عاكسة للضوء، كما أن Vespera به فتحة أصغر تبلغ 3 بوصات (50 مم) ونسبة بؤرية تبلغ f / 4 ، مقارنة بفتحة التلسكوب الأكبر للشركة Stellina مقاس 3 بوصات (80 مم) f / 5.

كما تم تقليل دقة الصورة أيضًا بشكل طفيف، مع 2 ميغا بكسل مقابل 6.4 ميغا بكسل عن التلسكوب الأكبر.

في حين أن Vespera تهدده بعض إمكانياته للتصميم الأصغر والأقل تكلفة، إلا أن جودة الصورة لا تزال جيدة مقارنة بصور Stellina.

وفي حين أنه قد لا يكون مناسبًا للتصوير الفلكي المحترف، يوفر Vespera مناظر جميلة لسماء الليل.