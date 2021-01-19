شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Cradlewise؟.. تعرف على السرير الذكى لتهدئة الأطفال حديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الشركات التقنية، خلال فعاليات معرض CES2021 عن سريرها الذكى Cradlewise والذى يدعم تقنية جديدة تستهدف تهدئة الأطفال حديثي الولادة للعودة للنوم من جديد، وذلك عن طريق التعلم العميق لعادات وأنماط سلوك الأطفال عند النوم، حيث تتجه العديد من الشركات لتطوير منتجات جديدة تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.

سرير Cradlewise

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن السرير الذكى يعتمد على محرك لدعم إستمرار الأطفال في النوم لأطول فترة ممكنة، كما يتميز بتصميم يجمع بين اللون الأبيض والتصميم الخشبي الفاتح، ويأتي بقوس في الجزء العلوي يتضمن الشاشة والكاميرة لمراقبة الطفل، كما يدعم السرير أيضا خفض الإرتفاع ليتوافق مع عمر الطفل.

كما يمكن للسرير الذكى تعقب أنماط نوم الطفل، والتغيير الذي يطرأ على حواس الطفل عند بدء الإستيقاظ ليقدم الدعم الأمثل لتهدئة الطفل للعودة للنوم من جديد، كما يعمل السرير الذكي على ضبط نغمات مخصصة لتهدئة الطفل، كما تعمل الشاشة على دعم الوالدين في مراقبة الطفل بشكل أفضل، وإرسال الإشعارات والتنبيهات، كما يدعم مستشعر السرير الإستجابة السريعة لليد لإغلاق التنبيهات.