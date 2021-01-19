شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rocket Lab تلغى إطلاق قمر صناعى صغير بسبب مشكلة في المستشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت شركة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة Rocket Lab إطلاقها الأول في عام 2021 من نيوزيلندا بسبب قراءات أجهزة استشعار غريبة قبل الإقلاع، وكان من المقرر أن يطلق صاروخ الكترون قمر صناعى صغير لشركة تكنولوجيا الفضاء الأوروبية OHB Group من شبه جزيرة ماهيا النيوزيلندية في الساعة 2:38 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كتب ممثلو Rocket Lab في تحديث في وقت مبكر من يوم السبت: "كان لدينا مقياس ميل يظهر بعض البيانات الغريبة.. لم يتم استخدامه للطيران، لكننا نريد أن نفهمه".

وأضافوا، "هذا جزء من قوة تشغيل مجموعة الإطلاق الخاصة بنا، لدينا متسع من الوقت للتراجع عندما نكون جاهزين."

كما أن لدى Rocket Lab نافذة مدتها 10 أيام لإطلاق أول رحلة لها لهذا العام، من موقع مجمع الإطلاق 1 الخاص به، وستكون المهمة هي الرحلة الثامنة عشرة لـ Rocket Lab.

وأضافت الشركة في تحديث آخر: "إننا نتراجع عن مهمة اليوم لمراجعة بيانات أجهزة الاستشعار"، ولحسن الحظ، لدينا نافذة مدتها 10 أيام لهذه المهمة، لذلك لدينا الكثير من الفرص الاحتياطية في الأيام القادمة.

وتم تصميم حمولة الأقمار الصناعية الصغيرة للمهمة لمجموعة OHB لتمكين ترددات محددة لدعم الخدمات المستقبلية من المدار، وفقًا لمختبر Rocket، وتم ترتيب الرحلة من قبل OHB Cosmos ، ذراع الشراء الأولي لمجموعة OHB.

وأطلق Rocket Lab ثماني بعثات لصاروخ الكترون في عام 2020، ويسعى إلى زيادة معدل إطلاقه في عام 2021 مع إضافة منصتي إطلاق جديدتين.

ومن المتوقع أن يشهد مجمع الإطلاق 2 في منشأة والوبس للطيران التابعة لناسا في جزيرة والوبس بولاية فيرجينيا انطلاقه الأول في وقت لاحق من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، تقوم الشركة ببناء منصة أخرى بالقرب من مجمع الإطلاق 1 لتعزيز قدرات الإطلاق من شبه جزيرة الماهيا.