شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستبدل محركين من نموذج مركبة المريخ SN9 قبل رحلة تجريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج أحدث نموذج أولي لمركبة المريخ Starship من شركة SpaceX إلى بعض أعمال الصيانة قبل أن يصل إلى السماء، حيث أجرى النموذج الأولي لـ Starship SN9 ثلاثة اختبارات "لإطلاق ثابت" في تتابع سريع في موقع SpaceX في جنوب تكساس، والذي يتم إعداده لاختبار ارتفاعات عالية، وكان من الممكن أن يحدث ذلك في أقرب وقت إلا أن هناك بعض المشكلات التى جعلت الشركة تقرر استبدال محركين للنموذج قبل الرحلة التجريبية.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قال إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، عبر تويتر: "يحتاج محركان إلى إصلاحات طفيفة، لذلك سيتم إيقاف تشغيلهما".

ولم يحدد ماسك موعد إطلاق مستهدف لـ SN9، لكنه قال، في تغريدة أخرى، إنه "ربما يكون من الحكمة إجراء إطلاق ثابت آخر للمركبة بعد اكتمال تبديل المحرك، لذا فإن إطلاق SN9 في وقت قريب يبدو غير محتمل.

وتعمل SpaceX على تطوير Starship لنقل الأشخاص والبضائع إلى القمر والمريخ والوجهات البعيدة الأخرى.

تتكون الهندسة المعمارية من مركبة فضائية طولها 165 قدمًا (50 مترًا) تسمى Starship وصاروخ عملاق يُعرف باسم Super Heavy، قال ماسك إنهما سيكونان قابلين لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع.

كما أنه من المتوقع أن تكون رحلة SN9 القادمة مماثلة لسابقتها SN8 بثلاثة محركات، والتي ارتفعت حوالي 7.8 ميل (12.5 كيلومترًا) في سماء تكساس في 9 ديسمبر.

وجدير بالذكر أن ماسك وقتها قال إن النموذج الأولي سار بشكل جيد للغاية، على الرغم من أن SN8 لم يلتزم بهبوطه.