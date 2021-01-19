Vuzix تعلن عن نظارات ذكية بتقنية microLED

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Vuzix للتكنولوجيا القابلة للارتداء والواقع المعزز عن النظارات الذكية العاملة بتقنية microLED، وذلك بفضل الشراكة مع شركة Jade Bird Display الصينية.

وظهرت شاشات MicroLED في السنوات الأخيرة كبدائل قابلة للتطبيق لشاشات OLED، مما أدى إلى التقدم في الغالب في مجال التلفزيون.

وتسمح التكنولوجيا بتركيب أجهزة عرض صغيرة جدًا لكنها قوية في كلا جانبي النظارات الذكية، والتي، وفقًا لشركة Vuzix، تبدو قريبة جدًا من شيء قد تشعر بالراحة تجاهه في الأماكن العامة على أساس يومي.

وبالاقتران مع تقنية الدليل الموجي من Vuzix وبصريات محرك العرض الخاصة بها لعرض الصورة عبر الجزء الداخلي من الزجاج، تكون النتيجة أداة يمكنها عرض صورة مجسمة أحادية اللون أو صورة ملونة على كلا العدستين بمجموعة متنوعة من كثافة البكسل ودقة الوضوح.

وتقول Vuzix: إن الجهاز يدعم الشبكة اللاسلكية و LTE الاختياري بالإضافة إلى مكبرات صوت ستيريو وميكروفونات إلغاء الضوضاء.

وهناك أيضًا عناصر تحكم باللمس قائمة على الإيماءات مدعومة من أندرويد و iOS، ويفترض أنها للتحكم في تطبيقات الأجهزة المحمولة المصاحبة باستخدام جوانب النظارات الذكية فقط.

وعلى عكس نموذج Blade السابق بقيمة 1000 دولار من Vuzix، فإن هذا الإصدار الجديد ليس له اسم منتج رسمي أو سعر حتى الآن، لكن Vuzix تقول: إنه يجب أن يتم طرحها في السوق هذا الصيف.

وتسارعت وتيرة التحول نحو منتجات الواقع المعزز والواقع الافتراضي التي تركز على مكان العمل من خلال التبني البطيء للنظارات الموجهة نحو المستهلكين، فضلاً عن النقص العام في التطورات الكبيرة في التكنولوجيا الأساسية في هذا المجال.

ولم يمنع استقبال المستهلك الفاتر لمنتجات الواقع المعزز والواقع الافتراضي بعض الأسماء الكبرى من تجربة استخدام النظارات الذكية الاستهلاكية، حيث دخلت أمازون سوق النظارات الذكية من خلال Echo Frames.

وتعمل فيسبوك أيضًا على نظاراتها الأولى بالشراكة مع Ray-Ban، ولا تزال الشائعات تنتشر حول خطط آبل لإطلاق نظارة واقع معزز أو نظارة ذكية في وقت ما في المستقبل القريب.