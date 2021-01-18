شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستدعم خدمة بث نتفليكس الصوت المكانى لسماعات آبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تمتلك زوجًا من سماعات الأذن AirPods Pro أو سماعات AirPods Max الجديدة، فقد تكون على اتصال بتحديث صوت Netflix في المستقبل القريب، وسط أنباء أن خدمة البث ستعمل على دعم الصوت المكاني لأجهزة آبل وذلك وفقا لموقع techradar.

ويأتي التقرير من iPhoneSoft ، نقلاً عن مطور Netflix، ويقول إن الميزة قيد الاختبار منذ ديسمبر. وسيتم طرحه في الأشهر القليلة المقبلة، مع مجموعة صغيرة من العناوين التي تم تعيينها لدعم الصوت المكاني لتبدأ.

وبالنسبة للمبتدئين، فإن الصوت المكاني يخلق بشكل أساسي تجربة صوت محيط أكثر غامرة، يتم تفسير إشارات الصوت المحيط التي يتم إرسالها عادةً إلى مكبرات صوت متعددة - مشفرة بتنسيق 5.1 أو 7.1 أو Dolby Atmos - للعمل على زوج من سماعات الرأس الاستريو بدلاً من ذلك، مع تطبيق إشارات الاتجاه.

وتعطي الخدعة الصوتية انطباعًا بأن بعض الأصوات تأتي من اتجاهات مختلفة، على الرغم من أن لديك مكبرين فقط على جانبي رأسك، أنت بحاجة إلى AirPods Pro أو AirPods Max ، بالإضافة إلى iPhone أو iPad يعمل بنظام iOS 14 أو أحدث، حتى تتمكن من الاستمتاع بها.

وتقدم Netflix بالفعل العديد من معايير الصوت المحيط بمحتواها، لذلك لن يكون من الصعب جدًا إضافة أخرى، كذلك فإن الصوت المكاني مدعوم بالفعل من قبل خدمات مثل Disney Plus و HBO Max و (بالطبع) Apple TV Plus.

وولا تريد Netflix أن تتخلف عن الركب عندما يتعلق الأمر بالميزات التي توفرها للمشتركين، سواء كان ذلك الصوت المكاني أو أي شيء آخر.

وبناءً على التعليقات التي سمعناها منذ ظهور الصوت المكاني لأول مرة على AirPods Pro في سبتمبر، كانت النتيجة النهائية مثيرة للإعجاب - كما هو معلن عنها، تقريبًا مثل وجود إعداد صوت محيط كامل في سماعات أذن.

ولم تقدم Netflix ولا Apple أي تعليق رسمي حول ما إذا كانت الترقية ستتم قريبًا أم لا.