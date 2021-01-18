شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل مقاضاة أمازون لرفع أسعار الكتب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن أمازون تواجه دعوى قضائية جديدة تزعم أن صفقة بين الشركة وخمسة ناشري كتب أدت إلى ارتفاع أسعار الكتب الإلكترونية.

وتزعم الدعوى المرفوعة من قبل شركة المحاماة Hagens Berman في محكمة مقاطعة فدرالية في نيويورك، أن الناشرين يدفعون عمولات عالية وتكاليف أخرى لشركة Amazon ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة سعر التجزئة للكتب الإلكترونية المباعة على المنصة، نظرًا للصفقة بين أمازون والناشرين - HarperCollins Publishers و Hachette Book Group و Penguin Random House و Simon & Schuster و Macmillan - فإن سعر أمازون هو السعر الذي يفرضه الناشرون على تجار التجزئة الآخرين أيضًا ، مما يمنع البائعين الآخرين من تقديم e- كتب بأسعار مخفضة حسب الدعوى.

وتزعم الدعوى أن الناشرين الخمسة يمثلون 80 % من الكتب المباعة في الولايات المتحدة، وتصف هذا الترتيب بأنه "مؤامرة لإصلاح سعر التجزئة للكتب الإلكترونية"، وهو ما يجادل بأنه انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار.

وفي دعوى قضائية أخرى تتعلق بالكتب الإلكترونية في عام 2012، اتهمت وزارة العدل شركة آبل بالتآمر مع كبار ناشري الكتب في محاولة للتنافس مع أمازون، من خلال تضخيم أسعار الكتب الإلكترونية فوق سعر 9.99 دولار الذي تفضله أمازون.