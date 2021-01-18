شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لجنة الاتصالات الفيدرالية تبحث اعتماد تقنية مكبر صوت يعمل على سبوتيفاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تداول الحديث عن مكبر صوت تجريبي قائم على السيارة يعمل على Spotify منذ عدة سنوات، ولكن يبدو كما لو أن الأداة الغامضة قد تم تحديثها بشكل كبير في التصميم - وقد يتم طرحها للبيع قريبًا.

وظهر "ملحق هاتف بلوتوث" جديد في الإيداعات الموضوعة لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة، وهي خطوة ضرورية للأجهزة الجديدة التي تحتاج إلى موافقة رسمية ليتم تمييزها على أنها آمنة للاستخدام.

ووفقا لموقع techradar، فإن الملحق يتم التحكم فيه صوتيًا للهاتف عبر تطبيق Spotify مع دعم الشاشة والأزرار" ما يبدو مشابه كثيرًا لـ" Car Thing" الذي ظهر في عام 2019.

وعلى الرغم من أن Spotify قد أقرت سابقًا بوجود Car Thing، إلا أنها قالت حتى هذه اللحظة إن الغرض من الجهاز هو المساعدة في البحث.

ووفقا للتقرير فإن الجهاز مختلفة اختلافًا كبيرًا عن أداة Car Thing التي ظهرت قبل عامين، أصبحت الشاشة الآن أكبر بكثير، وتم نقل التحكم في القرص الكبير إلى أحد الزوايا.

ويتناسب ذلك مع الاتجاهات السائدة في صناعة السيارات ككل بالطبع - يتجه مصنعو السيارات نحو أنظمة معلومات رقمية أكبر لإبقاء المستخدم مستمتعًا في رحلته (بالإضافة إلى توفير التفاصيل الأساسية مثل سرعته الحالية).

لكن وفقا للتقرير لا تعني موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية بالضرورة أن Spotify جاهز لإتاحة الجهاز للجميع.