شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية عمل "باك آب" من الدردشة على Signal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تتساءل عن كيفية عمل نسخة احتياطية من الدردشة على Signal؟ إلا إنه مختلف عن WhatsApp، حيث لا يسمح بالنسخ الاحتياطي السحابي مما يعني أنه يتم تخزين جميع النسخ الاحتياطية محليًا على تخزين هاتفك الذكي، ولجعل النسخ الاحتياطية للدردشة أكثر أمانًا، يقوم Signal أيضًا بتشفير ملف النسخ الاحتياطي باستخدام عبارة مرور، ويحتاج المستخدمون إلى إدخال عبارة المرور لاستعادة النسخة الاحتياطية.

وفيما يلى نعرض كيفية أخذ نسخة احتياطية من الدردشة على Signal:

1. افتح تطبيق Signal وتوجه إلى الإعدادات.

2. اضغط على الدردشات والوسائط وحدد خيار Chat backups.

3.اضغط على زر التشغيل.

4.ثم اضغط على زر اختيار مجلد من النافذة المنبثقة.

5.حدد مجلدًا موجودًا أو أنشئ مجلدًا جديدًا.

6.اضغط فوق استخدام زر المجلد هذا واسمح بالأذونات اللازمة.

7. الآن ، قم بتدوين عبارة المرور الخاصة بملف النسخ الاحتياطي.

8. لاحظ أن عبارة المرور هذه إلزامية لاستعادة النسخة الاحتياطية في المستقبل.

9. حدد خانة اختيار إخلاء المسؤولية وانقر فوق تمكين النسخ الاحتياطية.

10. لأخذ النسخة الاحتياطية ، انقر فوق خيار إنشاء نسخة احتياطية.

كيفية استعادة نسخة احتياطية على Signal

للقيام بذلك، قم بتثبيت نسخة جديدة من تطبيق Signal على هاتفك الذكي، ثم تحقق من رقم هاتفك وحدد استعادة، ثم حدد الملف المخزن على هاتفك الذكي وأدخل عبارة المرور للتحقق من النسخة الاحتياطية واستعادتها.