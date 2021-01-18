شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إدارة بايدن تسعى لمعالجة قضايا احتكار شركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز مسؤولان سابقان في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كمرشحين لأعلى منصب لمكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية في ظل الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

ومن بين المرشحين ريناتا هيس التي شغلت العديد من المناصب في وزارة العدل منذ عام 2002 وشغلت مؤخرًا منصب القائم بأعمال مساعد المدعي العام من منتصف عام 2016 إلى يناير 2017، وقد شغلت أيضًا مناصب في القطاع الخاص وقدمت المشورة بشأن الأمور المتعلقة شركات مثل امازون والفابت.

والجدير بالذكر أن هيس نصحت أمازون بشأن استحواذها على سلسلة بقالة "هول فودز" بأكثر من 13 مليار دولار، وفقًا لسيرتها الذاتية على موقع شركة المحاماة في نيويورك سوليفان وكرومويل إل إل بي، حيث تعمل حاليًا كشريك.

وقالت المصادر إن دورها قد يثير قضايا تضارب في المصالح بينما تواصل وزارة العدل قضيتها التي تحظى بمتابعة واسعة ضد جوجل.

ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد جوجل في 20 أكتوبر، متهمة الشركة التي تبلغ تكلفتها تريليون دولار بالسيطرة على البحث والإعلان.

والمرشح الآخر هو خوان أرتيجا، الذي عمل أيضًا في وزارة العدل في عهد الرئيس باراك أوباما بين عامي 2013 و 2017 وشغل منصب نائب مساعد المدعي العام للإنفاذ المدني، وفقًا للمصادر التي لم ترغب في الكشف عن اسمها.