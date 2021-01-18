شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" ترد على مستخدميها فى مصر بشأن الخصوصية عبر Status والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم واتساب أن الشركة تلقت العديد من الأسئلة من مستخدميها في مصر، وانطلاقا من حرصها على الاستجابة لاستفسارات العملاء، فقد بدأت في إرسال رسائل خاصة على (حالات واتسابStatus ) ستكون متاحة للجميع في مصر والتي تؤكد من جديد أن واتساب لا يمكنه رؤية رسائلك الخاصة، ولا يمكن لفيسبوك الاطلاع عليها".

● بعد تحديث سياسة الخصوصية في واتساب، تلقينا العديد من الأسئلة المدروسة.

● نريد من مستخدمينا في مصر أن يعرفوا أننا سمعنا أسئلتهم وقلقهم، ونريد الإجابة على أسئلتهم مباشرة.

● لذلك ابتداءً من اليوم نحن نرسل رسالة لجميع مستخدمي واتساب في مصر عبر "الحالةStatus ".

● يمكن للمستخدمين رؤيتها كالآتي:

○ عندما يذهب المستخدم إلى علامة تبويب (الحالةStatus )، سيرى تحديث الحالة من واتساب مع شعارنا وعلامة التحقق الخضراء في أعلى قائمتهم.

○ وستتضمن الحالة 4 صور توضح التزامنا بالخصوصية.

○ بمجرد أن يفتح المستخدم الحالة، تختفي كل صورة من صور الحملة خلال 24 ساعة.

● الصور الأربعة تسلط الضوء على الآتي:

○ نلتزم بالحفاظ على خصوصيتك.

○ لا يستطيع واتساب قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها نظراَ لأنها محمية بالتشفير التام بين الطرفين.

○ لا يستطيع واتساب رؤية الموقع الذي تتم مشاركته.

○ لا يشارك واتساب جهات اتصالك مع فيسبوك.

وقال المتحدث باسم الشركة أن أمن وسلامة رسائل المستخدمين مهم بالنسبة للشركة ومع ذلك، تمامًا مثل الرسائل القصيرة أو المكالمات الهاتفية العادية، من الممكن لمستخدمي واتساب الآخرين الذين لديهم رقم هاتفك الاتصال بك، ننصح جميع المستخدمين بعدم مشاركة رمز التحقق من واتساب الذي يصلك عبر الرسائل النصية القصيرة مع الآخرين، ولا حتى الأصدقاء أو العائلة.

وتوصي الشركة بأن يقوم جميع المستخدمين بإعداد التحقق بخطوتين، لمزيد من المعلومات والموارد حول كيفية البقاء آمناً على الانترنت برجاء زيارة موقعنا على الانترنت." – المتحدث باسم واتساب.

معلومات وموارد حول كيفية البقاء آمناً على الانترنت من موقعنا على الانترنت

ونقلت واتساب العديد من الأدوات والخصائص التي صممها لمساعدة المستخدم على البقاء آمنًا أثناء استخدام شبكة التراسل كذلك بعض الروابط إلى موارد أخرى يمكن أن تساعدك بشكل عام على البقاء آمنًا عبر الإنترنت.

رسائل مخادعة

قد تكون تلقيت رسائل غير مرغوب فيها من جهة خارجية غير مصرح بها وليست من واتساب، لذلك نحن نعمل للحد من أي رسائل ضارة تأتي من خلال نظامنا، لذا فإن إنشاء مساحة آمنة للمستخدمين للاتصال ببعضهم البعض هو أولوية.

يجب ألا تشارك رمز التحقق من واتساب الذي يصلك عبر الرسائل النصية القصيرة مع الآخرين، ولا حتى الأصدقاء أو العائلة، إذا تم خداعك لمشاركة الرمز الخاص بك وفقدت الوصول إلى حساب واتساب الخاص بك، اقرأ الإرشادات لاسترداد حسابك.