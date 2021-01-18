تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم أجهزة ابل iPad Pro للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد عن التصميم المتوقع لأجهزة ابل iPad Pro للعام 2021، والتي تقدم من ابل هذا العام بحجم 11 و12.9 إنش.

أكدت التقارير السابقة على خطط ابل لإطلاق الجيل الجديد من أجهزة iPad Pro للعام 2021 في حدث يعقد في شهر أكتوبر وفقاً لجدول ابل الزمني، إلا أن تسريبات جديدة تشير إلى أن ابل تتجه لتغيير جدولها الزمني لتقدم أجهزة iPad Pro للعام 2021 في مارس المقبل.

وتوضح الصور ثلاثية الأبعاد التصميم المتوقع لأجهزة iPad Pro القادمة بحجم 11 و12.9 إنش، والتي تأتي وفقاً للتسريبات بملامح تصميم أجهزة iPad Pro السابقة، كما تستهدف ابل التركيز على التكوينات والأجهزة الداخلية في أجهزة iPad Pro للعام 2021.

كما تكشف الصور عن التصميم المربع لوحدة الكاميرة الخلفية الذي قدم للمرة الأولى في أجهزة الآيباد العام الماضي، كما تأتي الكاميرة بنفس تصميم إعدادات الكاميرة المميزة للإصدار السابق، لذا ستضم الكاميرة مستشعر رئيسي، وأخر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر LiDAR، مع توقعات بترقية مستشعرات الكاميرة.

أيضاً توضح التسريبات المصورة أن جهاز iPad Pro للعام 2021 في الإصدار المميز بحجم 11 إنش سيأتي بقياسات 245.7 في 176.6 في 5.9مم، لذا لن يختلف في الحجم عن إصدار 2020.

من جانب أخر يأتي جهاز iPad Pro للعام 2021 في الإصدار المميز بحجم 12.9 إنش بقياسات 280.6 في 215 في 6.4مم، وهي قياسات أيضاً تحاكي حجم إصدار العام الماضي.

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