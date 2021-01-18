تكنولوجيا: ZTE تستعد لإطلاق سلسلة ZTE Axon 30 المميزة بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ZTE لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة التي تتضمن سلسلة Nubia Red Magic 6، وسلسلة Nubia Z، كما تخطط الشركة قريباً لإطلاق سلسلة ZTE Axon 30 المميزة بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

كشف Ni Fei رئيس شركة ZTE مؤخراً عن خطط الشركة لبدء الإنتاج الضخم للجيل الجديد من الهواتف المميزة بكاميرة أسفل الشاشة قريباً، كما ألمح منشور أخر على Weibo إلى أن الشركة إستطاعت أن تضيف ترقية ملحوظة في تقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

ولقد كان لشركة ZTE الريادة في إطلاق أول الهواتف المميزة بكاميرة أسفل الشاشة ZTE Axon 20 الذي انطلق رسمياً في سبتمبر من عام 2020.

من جانب أخر لم تؤكد أي من الشركات المصنعة للهاتف حتى الآن على خططها لإطلاق هاتف يقدم هذه التقنية في الكاميرة خلال الفترة القادمة، إلا أن ZTE تستعد للترقية الجديدة في هذه التقنية في سلسلة ZTE Axon 30 التي تنطلق رسمياً قريباً.

ولقد أوضح الملصق الإعلاني الذي جاء من ZTE أن هانف ZTE Axon 30 سيأتي برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 888، على أن ينطلق رسمياً في النصف الأول من عام 2021.

يذكر أن شركة ZTE تقدم قريباً أيضاً هاتف Nubia Red Magic الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

المصدر

اعلان





