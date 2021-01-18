تكنولوجيا: سامسونج تستعد لمنافسة ابل برقاقة EXYNOS مخصصة لأجهزة الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير التي جاءت عبر wccftech عن خطط العملاق الكوري القادمة لتطوير رقاقة معالج مخصصة لأجهزة الحاسب لمنافسة رقاقة ابل.

أطلقت شركة ابل خلال العام الماضي أول الرقاقات المخصصة لأجهزة الحاسب والتي ترتكز على عملية ARM، ولقد حصلت رقاقة M1 على العديد من المراجعات الإيجابية بالفعل، واليوم أكدت أحدث التقارير على أن سامسونج تستعد لمنافسة ابل في سوق رقاقات المعالج المخصصة لأجهزة الحاسب برقاقة EXYNOS جديدة تقدم للأسواق في الربع الأخير من هذا العام.

أيضاً من المقرر أن ترتكز رقاقة سامسونج المخصصة لأجهزة الحاسب على رقاقة Exynos 2100 التي أعلن عنها مؤخراً، والتي تأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما يدعم رقاقة سامسونج الجديدة كرت الشاشة من AMD.

ولقد جاءت رقاقة Exynos 2100 مؤخراً بعملية تصنيع EUV ودقة 5 نانومتر، كما تضمنت الرقاقة أنوية Cortex-X1 المميزة بحجم كبير وسرعة 2.9GHz، كما تضم الرقاقة 3 من أنوية A78 بسرعة 2.8GHz، مع 4 من أنوية A55 صغيرة الحجم بسرعة 2.2GHz.

وتشير التوقعات إلى أن تكوينات رقاقة Exynos 2100 تعد تكوينات جيدة لدعم أجهزة الحاسب المحمول بآداء قوي، لذا ستكون سامسونج منافس قوي لشركة ابل خلال الفترة القادمة.

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