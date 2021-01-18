تكنولوجيا: MediaTek تبدأ العمل على تطوير رقاقة Dimensity 1100 بدقة تصنيع 6 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station على أن شركة MediaTek قد بدأت العمل على تطوير رقاقة معالج Dimensity 1100 المميزة بدقة تصنيع 6 نانومتر.

تعقد شركة MediaTek مؤتمرها القادم في 20 من يناير للإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد من رقاقات معالج الشركة، حيث تشير التسريبات إلى أن الشركة في طريقها لكشف النقاب عن رقاقة Dimensity 1200 وهي أحدث رقاقات 5G.

وفي احدث التسريبات التي جاءت اليوم عبر Digital Chat Station، كشف عن تطوير شركة MediaTek لرقاقة معالج جديدة بعنوان Dimensity 1100، حيث تتوافق هذه الرقاقة مع تكوينات رقاقة Dimensity 1200، كما تأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر أيضاً إلا أن رقاقة Dimensity 1100 تأتي بسرعة أقل.

وتشير التسريبات إلى أن رقاقة Dimensity 1100 ستضم عدد 4 من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.6، مع أنوية Cortex-A55 للكفاءة بسرعة 2.0 GHz، كما تتضمن وحدة المعالجة كرت الشاشة Mali-G77.

أيضاً من المقرر أن تدعم الرقاقة معدل تحديث 168Hz في الشاشة إلى 144Hz عند دقة 1080 بيكسل بلس، كما تدعم الرقاقة مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، وذاكرة عشوائية LPDDR4x، مع سعة تخزين UFS 3.1.

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