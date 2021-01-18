تكنولوجيا: Oppo تطلق سماعة Enco X اللاسلكية في السوق الهندي بسعر 140 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo سماعتها اللاسلكية Enco X اللاسلكية في السوق الهندي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتقنية البلوتوث 5.2، والتي تتوفر للبيع في 22 من أبريل.

تنطلق سماعة OPPO Enco X اللاسلكية بتصميم متطور وبرامج مخصصة جديدة لدعم المستخدمين بتجربة صوتية مميزة، كما تدعم السماعة اللاسلكية ميزة إلغاء الضوضاء النشطة Hybrid.

أيضاً عقدت Oppo شراكة مع Dynaudio لتطوير تقنية الصوتيات في سماعة OPPO Enco X، كما تأتي السماعة باثنان من الميكروفونات لدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة مع مجموعة من الأنماط في إلغاء الضوضاء لدعم المستخدم في إختيار نمط مخصص وفقاً للتجربة المفضلة في نسبة إلغاء الضوضاء.

وتقدم سماعة OPPO Enco X اللاسلكية عدد 4من أنماط إلغاء الضوضاء النشطة تشمل الحد الأقصى لإلغاء الضوضاء، ونمط إلغاء الضوضاء، ونمط شفافية يتيح إلغاء الضوضاء والإستماع إلى المحيط، كما يمكن إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء بشكل كامل في النمط الأخير.

كما تدعم Oppo سماعة Enco X بمحرك ديناميكي محسن، مع نظام صوتيات 3.0، وLHDC التي تدعم السماعة في إخراج صوتيات عالية الدقة وبإستجابة سريعة 47 مللي ثانية.

أيضاً تأتي السماعة اللاسلكية بتقنية تعمل على إدراك توافق السماعة مع الرأس لدعم المستخدم في ضبط السماعة بشكل دقيق لأفضل تجربة إستماع، أيضاً يصل وزن السماعة إلى 4.8 جرام، وتقدم عمر شحن يصل إلى 25 ساعة مع حافظة الشحن أو 5.5 ساعة للسماعة فقط.

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