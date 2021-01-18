اكتشاف عظام سلحفاة بحرية عمرها 70 مليون سنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 11:26 صباحًا

تمكن فريق علمي تابع لجامعة الوادي الجديد في مصر، الأحد، اكتشاف عظام سلحفاة بحرية عملاقة في واحة الفرافرة يعود تاريخها الجيولوجي لأكثر من 70 مليون سنة.

وذكرت الجامعة في بيان أن الاكتشاف تمَّ من خلال فريق علمي من مركز الحفريات الفقارية التابع للجامعة بالاشتراك مع فريق من جامعة القاهرة.

وقال رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، إن الاكتشاف يعد من أهم الاكتشافات العلمية للأحياء البحرية القديمة التي كانت تعيش داخل مياه البحر التيثي القديم بالصحراء في نهاية العصر الكريتاسي، إذ إن هذه المنطقة تحتوي على ترسيبات للبحر التيثي القديم الذي امتد لمسافات كبيرة داخل الصحراء الغربية.



بدروه، قال مدير مركز الحفريات الفقارية بالجامعة، الدكتور جبيلي عبدالمقصود، إن منطقة الاكتشاف كانت عبارة عن شاطئ قديم للبحر التيثي، إذ يوجد بقايا لجذور وثمار نبات المانجروف، الذي نما على هذا الشاطئ، بالإضافة إلى وجود بقايا سلاحف بحرية عملاقة كانت تعيش بالقرب منه ترافق العديد من الأحياء البحرية مثل الأسماك والسحالي البحرية العملاقة مثل البليسيوسورس والموزازورس والتي تربعت على قائمة السلسلة الغذائية في هذا البحر العملاق.

