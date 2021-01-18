تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأثنين، و درجات الحرارة المتوقعة علي القاهرة ومدن المحافظات.

وأكدت أن الطقس مائل للبرودة نهارا علي القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا علي السواحل الشمالية للبلاد شديد البرودة ليلا والرياح نشطة ويكون هناك أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات الصعيد، ويبقى الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

من جانبه ، حذر محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، من عدم التخفيف في الملابس وأنه لابد من ارتداء ملابس شتوية ثقيلة فى الأيام القادمة نظرا لبرودة الطقس.

وتابع إن فصل الشتاء يتسم بالتقلبات الجوية بصفة عامة والأيام السابقة شهدت تقلبات كثيرة من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض وجو مليء بالرياح والأتربة.

وأوضح محمود شاهين خلال تصريحات تلفزيونية ، أن الأيام القادمة سيكون الطقس مائلًا للبرودة وستكون درجة الحرارة أقل من 20 درجة، لافتًا إلى احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى كبيرة جدا وأمطار خفيفة على القاهرة وستشهد حركة نشطة للرياح.

وتابع شاهين ، أن القاهرة ستشهد سقوط أمطار متوسطة وستزداد تدريجيا بعد يوم الأربعاء وستشهد حركة مثيرة للرياح والأتربة ، كما أنه بداية من يوم الأربعاء تزداد الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين علي القاهرة والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 20 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 11.