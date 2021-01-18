تكنولوجيا: مشكلة تواجه الكثير من المستخدمين في شحن أجهزة MACBOOK PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت الكثير من التقارير التي نشرت مؤخراً على وجود مشكلة في أجهزة MACBOOK PRO تؤدي إلى عدم القدرة على شحن الأجهزة.

تتوالى التقارير التي تسجل من مستخدمي أجهزة MACBOOK PRO من بداية هذا العام، والتي تؤكد على ظهور مشكلة في شحن الأجهزة، حيث يظهر رمز نسبة الشحن 1% مع عبارة تؤكد على حاجة الجهاز للصيانه.

وتنتشر مشكلة الشحن في أجهزة MACBOOK PRO للعام 2017 بشكل خاص، حيث أكد أحد المستخدمين على أن تجاوز الأجهزة لفترة الضمان سيؤدي إلى إستبدال البطارية في الأجهزة على أن يتم دفع قيمة البطارية كاملة من قبل المستخدم، إلا أنه حتى مع إستبدال البطارية فإن مشكلة فشل الشحن مستمرة في الأجهزة.

أيضاً يشير بعض المستخدمين إلى أن المشكلة جاءت نتيجة لترقية النظام إلى الإصدار رقم 11.1 من تحديث macOS Big Sur، إلا أن بعض تقارير المستخدمين أكدت على ظهور المشكلة في أجهزة MACBOOK PRO دون التحديث إلى الإصدار الأخير من نظام macOS Big Sur.

من جانب أخر أشارت ابل إلى أن القسم الهندسي في الشركة قد بدأ في العمل بالفعل على معالجة هذه المشكلة، إلا أن ابل لم تكشف عن جدول زمني لدفع الإصلاحات لأجهزة MACBOOK PRO لمعالجة هذه المشكلة.

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