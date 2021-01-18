وزير الاتصالات: ساعات الذروة في استخدام الإنترنت وصلت لـ15 ساعة يوميًا منذ جائحة كورونا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن ساعات الذروة بالنسبة لاستخدام الإنترنت منذ جائحة فيروس كورونا التي بدأت في مارس من العام الماضي تضاعفت من 7 و8 ساعات إلى أكثر من 15 ساعة يوميًا.

وقال "طلعت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" أن زيادة ساعات الذروة تضاعفت خاصة مع وجود الطلبة الذين يقوموا بتحصيل تعليمهم من خلال الانترنت.

وأشار إلى أن جانبا كبيرا من المواطنين أصبح يعمل من خلال الإنترنت ويقوم بإجراء المكالمات صوت وصورة ويتبادل ملفات بأحجام كبيرة، موضحًا أن ساعات الذروة كانت تبدأ في الخامسة مساءً ولكن تغيرت هذه الساعات خلال فترة الحظر ومنذ بداية الجائحة وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع.