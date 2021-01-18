مقارنة بين هواتف Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra

دبي - يزن راشد - كشفت شركة سامسونج يوم الخميس الماضي النقاب عن ثلاثة هواتف جديدة ضمن سلسلة (جالاكسي إس) Galaxy S الرائدة، وهي: Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus، وGalaxy S21 Ultra، إلى جانب إعلانها عن السماعات اللاسلكية (Galaxy Buds Pro) وجهاز لتتبع الأشياء المفقود تطلق عليه اسم (Galaxy SmartTag).

تشترك الثلاث هواتف في العديد من الميزات أبرزها: المعالج القوي، والشاشات الكبيرة الحجم ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا – مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر سلاسة – والبطاريات ذات السعة الكبيرة، مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، ودعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

ويتميز هاتف (Galaxy S21 Ultra) الأكبر في السلسلة أنه أول هاتف سلسلة (جالاكسي إس) يدعم القلم الإلكتروني (S-Pen)، ويدعم Wifi 6E.

وتعمل الهواتف جميعها بمعالج Snapdragon 888 من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2.84 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، أو معالج Exynos 2100 من سامسونج ثماني النوى بتردد 2.9 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، وكلا المعالجين يقدمان أداءً ممتازًا، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال، وتحسينات كبيرة في الكاميرا.

ولكن من الواضح أن سامسونج تتبع نهاجًا جديدًا هذا العام مع سلسلة هواتفها الرائدة، حيث أعلنت عن هواتف (Galaxy S21) في وقت باكر عن كل عام، وتقدمها بأسعار أقل أيضًا، فعلى سبيل المثال: يبدأ هاتف (S21) الأصغر بسعر 799 دولارًا، ويبدأ (S21 Plus) بسعر 999 دولارًا، وهذه الأسعار أقل بنحو 200 دولارٍ مقارنة بهواتف سلسلة (Galaxy S20) التي صدرت العام الماضي، وذلك لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستخدمين.

سنستعرض اليوم المواصفات الكاملة لهواتف سامسونج Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra، وأهم الفروق بينها:

1- هاتف Galaxy S21:

يقدم هاتف سامسونج (Note 20) أكبر تغيير في سمات التصميم المميزة لسلسلة هواتف (جالاكسي إس) في الآونة الأخيرة. فبدلاً من أن يأتي بتصميم من الزجاج أو السيراميك كما كان الحال في هواتف ( Galaxy S20) التي صدرت العام الماضي والإصدارات السابقة، استخدمت سامسونج مادة بلاستيكية مصنوعة من (البولي كربونات)، تُطلق عليها اسم (glasstic)، من المفترض أن تكون شبيهة بالزجاج وتوفر مظهرًا وملمسًا أفضل من البلاستيك التقليدي.

كما تسمح هذه المادة بالشحن اللاسلكي، كما يأتي الهاتف بإطار من المعدن مع وجود الكاميرا الخلفية في إطار جديد مميز متوافق مع الإطار المعدني للهاتف.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.2 بوصات من نوع (Dynamic AMOLED 2X) وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 421 بكسلًا في البوصة الواحدة. كما تدعم تقنية (+HDR10)، ومعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا.

كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثانية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم التكبير البصري الهجين حتى 3x، والتكبير الفائق الدقة حتى 30x.

في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وزاوية 80 درجة، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K).

يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5؛ بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من المساحة الداخلية للتخزين بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية في الهاتفين.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 3.1 الخاصة بسامسونج، ويأتي ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان هي: البنفسجي، والأبيض، والرمادي، والوردي، وبسعر يبدأ من 999 دولارًا، ويمكنك الحجز من الآن، على أن يصل إلى المستخدمين بتاريخ 29 يناير الحالي.

2- هاتف Galaxy S21 Plus:

يشترك هاتف (جالاكسي إس 21 بلس) Galaxy S20 Plus مع هاتف (جالاكسي إس 21) الكاميرا الخلفية، والأمامية، وذاكرة الوصول العشوائي، وخيارات المساحة الداخلية للتخزين، ونوع الشاشة، ودقتها.

ولكن الاختلاف في أنه يضم شاشة أكبر بمقاس 6.7 بوصات، ويأتي بتصميم من الزجاج بدلًا من البلاستيك. ويدعم تقنية (UWB) وهي عبارة عن بروتوكول اتصال لاسلكي قصير المدى يعمل من خلال موجات الراديو. تستخدم للتتبع وتساعد الأجهزة في العثور على الأجهزة الأخرى بدقة أكبر عندما تكون على مقربة منها اعتمادًا على موجات الراديو.

كما يأتي ببطارية أكبر سعتها 4800 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

ويتوفر بستة ألوان هي: الأسود، والفضي، والذهبي، والبنفسجي، والوردي، والأحمر. ويبدأ بسعر 999 دولارًا.

3- هاتف Galaxy S21 Ultra:

إذا كنت تريد أقوى هاتف في السلسلة، فإن هاتف (Galaxy S21 Ultra) يناسبك. حيث يأتي مع أكبر شاشة بمقاس 6.8 بوصات، وأكبر بطارية بسعة 5000 ميلّي أمبير/الساعة، وأفضل كاميرا مع عدسة أساسية بدقة 108 ميجابكسل.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.8 بوصات من نوع (edge Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X) وبدقة 3200 × 1440بكسلًا، وبكثافة 394 بكسلًا في البوصة الواحدة. وتدعم تقنية (+HDR10)، ومعدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتزًا.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 108 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 10ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. والرابعة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 10ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/4.9. وتدعم نظام العدستين المقربتين التكبير البصري المزدوج بقدرة 3x و 10x، والتكبير الفائق الدقة حتى 100x.

وهذه أول مرة تستخدم فيها سامسونج نظامًا مزدوجًا للتقريب، كما يتميز نموذج Ultra أيضًا بميزة التصوير المحسن في الإضاءة المنخفضة بفضل مستشعر Bright Night.

كما أنه يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول عشوائي بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وثلاث خيارات من المساحة الداخلية للتخزين بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. لذلك؛ فهو أيضًا الهاتف الأعلى سعرًا في السلسلة حيث يبدأ بسعر 1199 دولارًا.

يستخدم هاتف (جالاكسي إس 20 ألترا) معالجة الصور المتعددة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتقليل فقد الجودة عند مستويات التكبير العالية بحيث يمكنك تجربة التكبير الفائق الدقة حتى 100X مع رؤية أوضح من أي وقت مضى.

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G والواي فاي Wi-Fi 6E وتقنية UWB، ومزود بمجموعة متنوعة من خيارات تأمين الشاشة تشمل: مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة وميزة التعرف على الوجه بالإضافة للطرق التقليدية.

يتوفر هاتف (Galaxy S21 Ultra) بخمسة ألوان متنوعة، لونين أساسين هما: الأسود والفضي، بالإضافة إلى 3 ألوان حصرية متوفرة في موقع سامسونج فقط، هي: التيتانيوم والأزرق القاتم، والبني. كما أنه أول هاتف من سلسلة (جالاكسي اس) يدعم القلم الإلكتروني (S-pen) كملحق.

إليك مقارنة شاملة بين الثلاث هواتف الجديدة من سامسونج: