ساعة شاومي Mi الذكية تأتي بسعر 50 يورو

وبالرغم من اعتماد شركة جوجل على الشاشات الذكية في السنوات الأخيرة، لا يتوفر الكثير منها كما كنا نأمل.

وتم الكشف رسميًا عن الشاشة الذكية الصغيرة في الإطلاق الأوروبي لهاتفي Xiaomi Redmi 9T و Redmi Note 9T في المنطقة.

ومع شاشة ملونة بقياس 3.97 إنشات، تعد ساعة شاومي الذكية Mi مثالية للوجود بجانب السرير.

وبالرغم من أن الشاشة ليست عالية الدقة، وتأتي بدقة 800×480 بكسل فقط، لكن يجب أن تكون أكثر من كافية للحصول على التحديثات والمعلومات اليومية بسرعة.

وتتمثل إحدى أكبر الميزات هنا في تضمين ميزة كروم كاست بشكل مدمج، مما يعني أنه يجب أن تكون قادرًا على إرسال مقاطع فيديو يوتيوب والمحتوى الفيديو المدعوم مباشرة إلى الشاشة المصغرة.

وهناك مكبر صوت بقياس 1.5 إنشًا بتردد كامل مع ميكروفونين للمدى البعيد من أجل مساعدتك على التفاعل مع مساعد جوجل وتحسين اكتشاف الكلمة المهمة Hey Google.

ويتم تضمين ميزة التنبيه شروق الشمس أيضًا في ساعة شاومي الذكية Mi، التي تزيد تدريجياً من سطوع الشاشة وصوت المنبه، مما يضمن أن الاستيقاظ كل صباح ليس تجربة مزعجة.

ولا تحصل على كاميرا أمامية، التي ستكون ميزة إضافية لخصوصية غرفة النوم، لكن هناك ثلاثة أزرار على الحافة العلوية للساعة، وهناك مفاتيح لرفع مستوى الصوت وخفضه جنبًا إلى جنب مع زر مخصص يعمل على تعطيل العرض عندما تريد النوم.

وتعمل الساعة الذكية من خلال شاشتها العاملة باللمس بالكامل، لذلك يمكن أيضًا استخدام عناصر التحكم عبر الشاشة جنبًا إلى جنب مع الأزرار.

ويصل سعر ساعة شاومي الذكية Mi إلى 50 يورو في الأسواق الأوروبية، لكنها متوفرة فقط بلون واحد هو الأبيض.

ويمكنها الاتصال بتقنيات Mi المنزلية الذكية الأخرى، مثل: الكاميرات الأمنية وتلك المرتبطة بمساعد جوجل.

وفيما يتعلق بالاتصال، فإن المنبه الذكي الجديد يدعم الشبكة اللاسلكية بتردد 2.4 جيجاهرتز والبلوتوث المنخفض الطاقة.

وتحتوي الساعة على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 جيجابايت، كما أنها تتميز بمساحة تخزين بسعة 4 جيجابايت، وهي متوافقة مع أجهزة أندرويد العاملة بنظام Android 4.4 أو الإصدار الأحدث وأجهزة iOS العاملة بنظام iOS 9.0 أو الإصدار الأحدث.

ومن الواضح أن شاومي تسعى لمنافسة الساعة الذكية من لينوفو Lenovo Smart Clock، وهي أغلى قليلاً في الأسواق الأوروبية، لكنها تفتقر إلى بعض الميزات الأساسية لهذا الجهاز الأحدث.

ولم تؤكد شاومي تاريخ الإصدار أو التوافر العالمي الإضافي.