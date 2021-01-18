ويسترن ديجيتال تضاعف التخزين في أقراص SSD المحمولة

دبي - يزن راشد - ضاعفت شركة ويسترن ديجيتال حجم التخزين الأقصى للعديد من أقراص SSD المحمولة الخاصة بها إلى 4 تيرابايت، وبلغ الحد الأقصى في السابق لمجموعة SSD من ويسترن ديجيتال عند 2 تيرابايت.

وجرى تصميم أقراص SSD المحمولة الجديدة لمواكبة متطلبات المحتوى العالي الجودة اليوم ومنح المستهلكين والمحترفين مساحة أكبر للإبداع

وتوفر الأقراص الأربعة الآن للاعبين وصناع المحتوى والمحترفين المبدعين الأداء والمتانة والقدرة الأكبر التي يحتاجون إليها لحفظ ملفاتهم ونقلها.

ويتوفر تكوين التخزين بسعة 4 تيرابايت ضمن العلامات التجارية My Passport و WD_Black من ويسترن ديجيتال، جنبًا إلى جنب مع سلسلة Extreme الفرعية من SanDisk.

وتشمل جميع المنتجات أيضًا ضمانًا لمدة خمس سنوات.

ويعد My Passport SSD من ويسترن ديجيتال، الذي تم تحديثه في شهر أغسطس الماضي، بسرعات قراءة تصل إلى 1050 ميجابايت في الثانية وسرعات كتابة 1000 ميجابايت في الثانية، وذلك بدءًا من 680 دولار.

ويعتبر My Passport SSD مقاومًا للصدمات والاهتزازات ومقاومًا للسقوط حتى 1.98 متر، ويأتي بمجموعة من الألوان، بما في ذلك الرمادي والأزرق والأحمر والذهبي والفضي.

ويتم بيع WD_BLACK P50 Game Drive SSD بسعة 4 تيرابايت من ويسترن ديجيتال بسعر 750 دولار، ويتضمن سرعات قراءة وكتابة تصل إلى 2000 ميجابايت في الثانية.

ويتوافق قرص WD_BLACK P50 Game Drive SSD الخارجي هذا مع أجهزة الحاسب الشخصية ومنصات Nintendo Switch و PlayStation و Xbox.

وإذا كنت تبحث عن شراء هذا القرص باعتباره قرص SSD خارجيًا لتوسيع التخزين عبر PS5 أو Xbox Series X أو Xbox Series S، فهناك بعض المحاذير.

ويمكن لهذا القرص الاتصال بجهاز PS5، لكن يمكنك تخزين ألعاب PS4 فقط، وبالرغم من أنه يعمل عبر أجهزة Xbox Series X و Xbox Series S، إلا أن قرص الألعاب هذا غير متوافق مع مخرج توسعة SSD لتلك المنصات للاستفادة الكاملة من أجهزة الجيل التالي.

ويعد في الوقت الحالي قرص SSD الوحيد الذي يستفيد استفادة كاملة من أجهزة Xbox Series X و Xbox Series S هو قرص Expansion Card من Seagate، الذي يأتي بسعة 1 تيرابايت فقط.

ويكلف قرص SanDisk Extreme بسعة 4 تيرابايت 700 دولار، ويعد بسرعات نقل تصل إلى 1050 ميجابايت في الثانية للقراءة و 1000 ميجابايت في الثانية للكتابة.

ويتميز هذا القرص بحماية من السقوط تصل إلى مترين ومقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP55.

ويكلف الخيار الأسرع، SanDisk Extreme Pro بسعة 4 تيرابايت، 750 دولار، ويوفر سرعات قراءة وكتابة تصل إلى 2000 ميجابايت في الثانية.

ويعمل الهيكل المصنوع من الألمنيوم بصفته مبددًا حراريًا لتوفير سرعات ثابتة أعلى.

وتقول ويسترن ديجيتال: إنه من المتوقع إطلاق جميع هذه المنتجات في وقت لاحق من هذا الربع عبر موقعها الإلكتروني.