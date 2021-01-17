تكنولوجيا: هاتف هواوي P50 يضم شاشة بمعدل تحديث 120HZ ويدعم تكبير حتى 200 مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo عن بعض التفاصيل الجديدة لمواصفات هاتف هواوي المرتقب P50 الذي يأتي وفقاً للتسريبات بمعدل تحديث 120HZ، كما تدعم كاميرة الهاتف تكبير حتى 200 مرة.

أكدت التسريبات الجديدة على أن هواوي تخطط لدعم الإصدار الرئيسي من سلسلة P50 بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، بينما يأتي الإصدار الأعلى بمعدل تحديث 120Hz،من جانب أخر تدعم هواوي سلسلة هواتف P50 برقاقة معالج Kirin 9000 أو 9000e.

أيضاً تقدم هواوي سلسلة هواتف P50 هذا العام بتصميم ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تدعم Leica إعدادات الكاميرة في هذه الإصدارات أيضاً، كما تتوافق إعدادات ونظام التصوير مع هاتف Mate 40، إلا أن هواوي تقدم الإصدار الجديد مع نظام التكبير الثنائي.

كما يأتي الإصدار الرئيسي من السلسلة بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، وشحن لاسلكي بقدرة 50W، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن هواوي تخطط لدفع تقنية الشحن السريع بقدرة 135W مع هذه الإصدارات.

أيضاً تستمر شركة هواوي في إطلاق سلسلة P50 بنظام الأندوريد، لذا لن تقدم نظام Harmony OS 2.0 مثبت مسبقاً في هذه السلسلة، كما ترتكز الهواتف على واجهة EMU11.

يذكر أن هواوي تقدم سلسلة P50 بعدد 4 من المكبرات الصوتية لصوت محيطي متعدد الإتجاهات، كما تدعم الهواتف بمحرك للإهتزازات، أيضاً تأتي الإصدارات الجديدة بوزن أخف وحجم أقل سماكة من سلسلة P40 الحالية، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول سلسلة P50 حتى الإعلان الرسمي من هواوي.

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