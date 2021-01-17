تكنولوجيا: هاتف Galaxy M62 يظهر في قاعدة بيانات FCC بقدرة بطارية 7000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة قريباً، حيث رصد هاتف Galaxy M62 في قاعدة بيانات FCC بقدرة بطارية 7000 mAh.

ظهر هاتف Galaxy M62 في قاعدة بيانات FCC مؤخراً بنموذج رقم SM-M62F/DS، كما كشفت التسريبات عن دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

أيضاً إلى جانب قدرة البطارية وتقنية الشحن، أوضحت التسريبات دعم هاتف Galaxy M62 لمدخل 3.5 مم للسماعات، كما يضم الهاتف منفذ USB C.

من جانب اخر رصد هاتف Galaxy M62 في تسريبات نشرت عبر Geekbench ببنموذج رقم SM-E625F، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Exynos 9825، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

المصدر

اعلان





