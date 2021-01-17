تكنولوجيا: هاتف Asus ROG Phone 4 ينطلق قريباً بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب بعنوان ROG Phone 4، ولقد بدأت الشركة بالفعل في نشر إعلانات تشويقية للهاتف، كما أوضحت تسريبات نشرت عبر Digital Chat Station أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 6000 mAh.

أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station بعض التفاصيل حول مواصفات هاتف الألعاب القادم ROG Phone 4، حي تقدم Asus هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 60W أو 65W، لدعم بطارية بقدرة 6000 mAh، ولقد رصد الهاتف في التسريبات بنموذج رقم I005DA.

أيضاً ظهر هاتف ROG Phone 4 في 3C الصينية بعن أن أعتمد رسمياً بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، مع ميزة الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بنظام تشغيل Android 11، كما يضم الهاتف رقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل جديدة حول مواصفات هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





