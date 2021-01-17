مايكروسوفت تطور سجلات التطعيم الرقمية

دبي - يزن راشد - يعمل تحالف من شركات الصحة والتكنولوجيا، بما في ذلك مايكروسوفت وأوراكل و Salesforce، على مبادرة تهدف إلى تسهيل وصول الأشخاص إلى سجلات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا رقميًا.

وبالنظر إلى أن الناس بدأوا بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، فقد يحتاجون إلى إثبات أنه تم تطعيمهم حتى يتمكنوا من العودة إلى العمل أو المدرسة أو السفر، ويمكن أن يساعد الحصول على سجل تطعيم رقمي يسهل الوصول إليه في ذلك.

ويطلق التحالف على نفسه اسم مبادرة بيانات التطعيم (VCI)، ووفقًا للبيان الصحفي، فإن رؤية التحالف تتمثل في تمكين الأفراد من الحصول على نسخة رقمية مشفرة من بيانات التطعيم الخاصة بهم لتخزينها في محفظة رقمية من اختيارهم.

وإذا كنت لا تريد استخدام الهاتف الذكي، فيمكنك تلقي أوراق تحتوي على رموز QR تتضمن بيانات يمكن التحقق منها.

ويقول تحالف VCI: إنه يعمل على إنشاء البيانات باستخدام مواصفات البطاقات الصحية SMART، التي تم تصميمها للسماح للأشخاص بتخزين معلومات التطعيم أو نتائج المختبر في محفظة رقمية.

ولا يوفر البيان الصحفي الصادر عن VCI جدولًا زمنيًا فيما يتعلق بالوقت الذي يمكن فيه للمنظمات التي تدير لقاحات فيروس كورونا إنشاء هذه السجلات، لذلك ليس من الواضح متى يمكنك إضافة سجلًا إلى المحفظة الرقمية.

ومع تلقي الأشخاص في الولايات المتحدة بطاقات ورقية تُسجل وقت حصولهم على لقاحات فيروس كورونا، فمن غير الواضح كيفية نقل هذه السجلات إلى المعيار الرقمي لتحالف VCI، أو إذا كان بإمكانه ذلك.

وقد تكون هناك عقبة أخرى تتمثل في إشراك المراكز الصحية، حيث قد يكون لدى بعض مقدمي الخدمة موارد أكثر لدمج هذه البيانات في عملية التطعيم أكثر من غيرهم.

يذكر أن تحالف VCI ليس التحالف الأول الذي يفكر في السجل الرقمي للتطعيم ضد فيروس كورونا، وهناك جهود مماثلة لوضع نماذج لوثائق اللقاح الحالية المطلوبة من بعض البلدان للدخول.

وتوثق هذه اللقاحات ضد أمراض، مثل: الحمى الصفراء أو شلل الأطفال، وبدأت إحدى الجهود، من إستونيا ومنظمة الصحة العالمية، بتطوير شهادة رقمية من أجل لقاح فيروس كورونا في شهر أكتوبر.