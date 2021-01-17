إنتل تحدث تشكيلة NUC مع GeForce RTX 2060

دبي - يزن راشد - كشفت شركة إنتل عن الجيل الأحدث من أجهزة الحواسيب الصغيرة مع معالجاتها من الجيل الحادي عشر، التي تواصل تسويقها تحت علامتها التجارية NUC أو وحدات الحوسبة التالية.

وتعتمد السلسلة الجديدة من الحواسيب المصغرة على منصة Tiger Lake-U التابعة للشركة، مع ثلاثة نماذج للاختيار من بينها مع هذا الجيل، وهناك أحجام متعددة من NUC 11 Pro و NUC 11 Performance.

Panther Canyon:

أعلنت الشركة عن NUC 11 Performance الذي يحمل الاسم الرمزي Panther Canyon، ويتوفر الجهاز مع معالجات Core i3-1115G4 أو Core i5-1135G7 أو Core i7-1165G7 وبثلاثة أحجام مع رسومات Intel Iris Xe.

وأصدرت إنتل نسختين من NUC 11 Performance، لكن هناك إصداران من الطراز الأطول – أحدهما مزود بلوحة الشحن اللاسلكية المدمجة.

ويحتوي NUC 11 Performance أيضًا على العديد من المنافذ، وذلك بالرغم من حجمه، بما في ذلك منفذي Thunderbolt وأربعة منافذ USB Type-A وإيثرنت ومخرجين مخصصين للفيديو.

ومن الناحية النظرية، تدعم الأجهزة Thunderbolt 4، لكن أوراق المواصفات الخاصة بها تنص على أن Thunderbolt 3، ومن غير الواضح سبب ذلك.

Tiger Canyon:

أعلنت الشركة عن NUC 11 Pro الذي يحمل الاسم الرمزي Tiger Canyon، ويعتمد الجهاز على رقاقات vPro الجديدة، حيث تقدم إنتل Core i5-1145G7 vPro و Core i7-1165G7 vPro، ويتوفر NUC 11 Pro أيضًا بحجمين مع رسومات Intel Iris X.

ويدعم الجهاز شاشة واحدة بدقة 8K أو شاشتين بدقة 4K، ويحتوي على منفذين Thunderbolt/USB4 ومنفذين HDMI 2.0b ومنفذ إيثرنت وثلاثة منافذ USB-A 3.2 ومنفذ USB-A 2.0.

ويدعم النموذج الأساسي بمعالج Core i3 ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويمكن توسيع النماذج الأخرى إلى 64 جيجابايت.

Phantom Canyon:

أعلنت الشركة عن NUC 11 Enthusiast الذي يحمل الاسم الرمزي Tiger Canyon، وهو الجهاز الأهم بين الأجهزة الثلاثة، حيث يجمع المنتج الرئيسي بين Core i7-1165G7 مع GeForce RTX 2060 من إنفيديا، التي تحتوي على 6 جيجابايت من GDDR6 VRAM.

ولا توجد أي معلومات حول ما إذا كانت إنتل تخطط لإصدار نسخة مزودة بوحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3060 من NUC 11 Enthusiast المزود بسعة تصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR4-3200 واثنين من محركات الأقراص الصلبة M.2 2280.

ويمتلك NUC 11 Enthusiast رسومات Xe المدمجة، التي يجب أن تكون جيدة لأصحاب البث المباشر أو المحترفين المبدعين الذين يستمتعون بتقنية Intel Quick Sync لترميز الفيديو، كما أنه جاهز للاستخدام مع Intel Optane H10 و H20.

ويحافظ الجهاز على عدد كبير من المنافذ، بما في ذلك منفذي Thunderbolt 4، ومنفذ إيثرنت، وستة منافذ USB 3.2 Type-A، و Wi-Fi 6، ومنفذ Mini DisplayPort 1.4 للخرج.

وتمتلك إنتل تاريخًا طويلًا في محاولة تحويل وحدات الحوسبة التالية إلى حواسيب مصغرة للألعاب، حتى أنها تعاونت مع AMD لوضع رسومات Vega المخصصة في جهاز NUC 8، الذي كانت تأمل بجذبه اللاعبين أكثر من العاملين في المكاتب.

وعرضت في CES 2020 جهاز NUC 9 Extreme، الذي كان يهدف إلى أن يكون حاسبًا للألعاب مع وحدة حوسبة سهلة الترقية.