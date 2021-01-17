Galaxy A32 5G .. أرخص هاتف 5G من سامسونج

دبي - يزن راشد - كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتف Galaxy A32، بحيث يكون هذا الجهاز الميسور التكلفة أرخص هاتف يدعم تقنية 5G من الشركة حتى الآن.

وقد يكون Galaxy A32 5G واحدًا من أفضل الأجهزة غير المعروفة بناءً على حزمة العتاد والأسعار، حيث ظهر الجهاز للمرة الأولى في أوروبا، بدءًا من 279 يورو لإصدار 64 جيجابايت أو 299 يورو مقابل 128 جيجابايت.

ويوفر الجهاز شاشة من نوع TFT LCD بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1600×900 بكسل وبعدل تحديث 60 هرتز، وبالنظر إلى ذلك، فإن الشاشة ليست بأي حال من الأحوال الأكثر دقة لكنها تمثل نقطة بيع قوية.

وهناك بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط عبر منفذ USB-C، إلى جانب الماسح الضوئي السعوي لبصمات الأصابع المثبت على الجانب.

ويأتي الجهاز بعد خيارات تشمل 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي، إلى جانب مساحة التخزين بسعة 64 أو 128 جيجابايت القابلة للتوسيع.

ويشتمل الجهاز على كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بينما هناك كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ولا تذكر شركة سامسونج المعالج الذي يستخدمه الهاتف، حيث تقول: إنه شريحة ثمانية النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز، لكن من المتوقع أن يكون Dimensity 720 من شركة ميدياتيك.

ويأتي Galaxy A32 5G مع فتحة لبطاقة microSD من أجل توسيع التخزين، وتقول سامسونج: إن الهاتف سيكون متاحًا اعتبارًا من 12 فبراير.

وتتضمن خيارات الألوان الأسود والأبيض والأزرق والبنفسجي، ولم تؤكد سامسونج ما إذا كان منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم مدرجًا في Galaxy A32 5G، كما لم تؤكد ما إذا كان الجهاز سيكون متاحًا خارج الأسواق الأوروبية.

يذكر أن عام 2021 الحالي يجب ألا يشهد نقصًا في الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس ذات الأسعار المعقولة، بما في ذلك هاتف OnePlus Nord N10 5G الذي يباع مقابل 300 دولار.

كما أن وصول شريحة Snapdragon 480 5G من شركة كوالكوم يمهد الطريق لأجهزة أرخص وأقل ثمنًا من 200 دولار.