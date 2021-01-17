سامسونغ: S Pen قادم إلى الأجهزة الأخرى في المستقبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 04:12 مساءً - كشفت سامسونغ أن S Pen قادم إلى الأجهزة الأخرى في المستقبل، وذلك وفقًا لبيان للشركة.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت سامسونج عن أن هاتفها الأحدث Galaxy S21 Ultra سيكون الهاتف الأول ضمن سلسلة Galaxy S الذي يدعم قلمها الإلكتروني S Pen.

ولطالما اقتصر قلم S Pen على هواتف جالاكسي الذكية من سامسونج، حيث يأتي مع هاتفها الرائد من فئة Galaxy Note إلى جانب بعض الأجهزة اللوحية من الفئة المتوسطة، لكن لم يعد هذا هو الحال في عام 2021.

وفي حين أن التطبيق مختلف بعض الشيء، إلا أنه يثير السؤال عما يعنيه هذا لمستقبل S Pen، إذ تقدم سامسونج القلم الإلكتروني بصفته ملحقًا منفصلًا لجهاز Galaxy S21 Ultra.

ولا يحتوي الجهاز على مكان لتخزين القلم داخليًا مثل هواتف Galaxy Note، وتحتاج إلى شراء حافظة منفصلة لإرفاقه ضمنها.

كما أنه ليس قلم S Pen نفسه الذي تحصل عليه مع Galaxy Note 20 Ultra، ولا يقدم الوظائف نفسها، إذ لا توجد Air Actions ولا تحكم عبر البلوتوث.

وقال (تاي مون روه) Tae Moon Roh، رئيس قسم الأجهزة المحمولة في سامسونج، في البيان: نحن ملتزمون بابتكار تجارب محمولة جديدة تتدفق بسلاسة وبشكل مستمر لجعل حياة المستهلكين أسهل وأفضل.

وأضاف: لقد اتخذنا قرارًا جريئًا لتوسيع تجربة القلم الإلكتروني لتشمل Galaxy S21 Ultra، ونخطط لتوسيع تجربة القلم الإلكتروني عبر فئات أجهزة إضافية في المستقبل.

وتعد عبارة فئات الأجهزة الإضافية غامضة في حد ذاتها، لكن بالنظر إلى أن القلم الإلكتروني متوافق مع بعض الهواتف الذكية من سامسونج وحواسيبها اللوحية، فإن فئة الأجهزة المنطقية التالية التي يمكن أن تستخدم S Pen، ستكون الأجهزة القابلة للطي من سامسونج.

يذكر أن هذا ليس أول اقتراح من سامسونج بأن دعم S Pen قد يصل إلى الأجهزة الأخرى، إذ قال روه في شهر ديسمبر الماضي: إن الشركة تولي اهتمامًا للجوانب المفضلة لدى الأشخاص في تجربة Galaxy Note ومتحمسة لإضافة بعض ميزاتها المفضلة إلى الأجهزة الأخرى في مجموعتنا، وذلك بالرغم من عدم التحديد أكثر.

وقد ألمح روه أيضًا إلى أن قلم S Pen قادم إلى الأجهزة القابلة للطي، وفي سؤال وجواب خلال عرض Galaxy Note 20 و Galaxy Z Fold 2 في شهر أغسطس، ترك روه الباب مفتوحًا على مصراعيه لفكرة أن S Pen سوف يشق طريقه إلى الأجهزة القابلة للطي في المستقبل.

وقال روه: لطالما كان قلم S Pen ميزة مفضلة لدى Galaxy Note، ويسعدنا أن نسمع أن الناس يريدون ذلك كثيرًا، بل إنهم يريدون ذلك في الأجهزة القابلة للطي.

وأضاف لاحقًا، بعد إعادة التأكيد على ميزات Galaxy Z Fold 2: نواصل بالتأكيد الاستماع إلى آراء عملائنا، لذا يرجى ترقب ما يخبئه المستقبل.