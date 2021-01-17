بحجم كاسة القهوة … ZenBeam Latte جهاز عرض محمول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

بحجم كاسة القهوة، جهاز عرض لاسلكي محمول باسم مستوحى من حجمه الصغير، أعلنت عنه شركة آسوس تحت ىاسم ZenBeam Latte.

وهناك العديد من أجهزة العرض المنزلية، لكنها أجهزة كبيرة، وتريد آسوس تقديم شيء بحجم أصغر للمستخدمين المنزليين، مما يجعل الجهاز مناسبًا للاستخدام ضمن مجموعة متنوعة من الأماكن، مثل: الفنادق ومواقع التخييم.

وتم تصميم جهاز العرض ليكون محمولًا، وهو أمر تؤكده السماعة المدمجة والحجم الصغير، ويوفر الجهاز عرضًا بدقة 720 بكسل مع سطوع يصل إلى 300 شمعة عبر مصابيح LED.

ولديه نظام مكبرات الصوت المدمجة Harman Kardon بقوة 10 واط، ويساعد التصميم الخارجي القماشي في تحسين نقل الصوت عندما يعمل بصفته مكبرًا للصوت بتقنية البلوتوث.

ويتضمن جهاز العرض ثلاثة أوضاع: هي الألعاب، والأفلام، والموسيقى، ويمكن للمستخدمين بث المحتوى باستخدام الجهاز، لكن يتعين عليهم الحصول على التطبيقات من خلال Aptoide TV، وهو بديل مجاني لمتجر التطبيقات لأجهزة الترفيه القائمة على أندرويد.

ويمكنك عكس شاشة هاتفك لاسلكيًا لتشغيل مقاطع الفيديو الاجتماعية الخاصة بك، وتصر آسوس على أن جهاز العرض الخاص بها يشبه كاسة القهوة، وأنه جهاز العرض الأول الذي يقدم مظهرًا خارجيًا من القماش، وهو أمر خطأ.

وتدعي الشركة أن الجهاز قادر على عرض الأفلام لمدة ثلاث ساعات (12 ساعة للصوت) من خلال بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، وستكون الإضاءة ساطعة بدرجة كافية لإنشاء شاشة بحجم لائق.

وتوضح آسوس أن الجهاز يمكنه إنتاج صورة بحجم 40 إنشًا عند وضعه على بعد متر واحد من الحائط، و 80 إنشًا عند وضعه على بعد مترين من الحائط، وبحد أقصى 120 إنشًا عند وضعه على بعد ثلاثة أمتار من الحائط.

وتقول الشركة: إن جهاز العرض اللاسلكي المحمول ZenBeam Latte قادم إلى الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام، لكن لا توجد معلومات عن السعر.