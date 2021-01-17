تكنولوجيا: WhatsApp يقرر تأجيل تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة لمدة 3 أشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن WhatsApp عن تأجيل تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة التي تقرر تطبيقها في السابق في 8 من فبراير، إلا أن الكثير من الجدل الذي يحيط بالسياسة الجديدة التي ستؤدي إلى مشاركة البيانات مع الفيس بوك، أدى إلى تأجيل تطبيق السياسة الجديدة لمدة 3 أشهر.

ولقد أدى إعلان الواتس اب عند خطط تطبيق السياسة الجديدة للخصوصية إلى ظهور مخاوف من إمكانية فرض مشاركة بيانات المستخدمين مع الفيس بوك نتيجة لسياسة الخصوصية الجديدة.

وتشير الواتس اب أن سياسة الخصوصية الجديدة لن تؤدي إلى مشاركة المحادثات أو المعلومات الخاصة بملف المستخدم الشخصي، كما أكد مطوري الواتس اب على نشر الكثير من المعلومات الزائفة والغير صحيحة عن سياسة الخصوصية الجديدة، كما أكدت الشركة عل تشفير محادثات المستخدمين.

من جانب أخر أكدت الشركة على عدم حظر المستخدمين في حالة عدم الموافقة على بنود السياسة الجديدة، على أن تتجه الشركة لإرسال توضيح بتفاصيل أكثر دقة للمستخدمين، ومن ثم سيتاح للمستخدمين التدقيق في السياسة حتى 15 من مايو قبل بدء التنفيذ.

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