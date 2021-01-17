تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف Honor V40 5G قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Honor V40 5G في مقطع فيديو مؤخراً يستعرض تصميم وحدة من الهاتف قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 22 من يناير.

ينطلق حدث Honor في 22 من يناير لإطلاق أول إصدارات الشركة من الهواتف الذكية المقدمة من Honor كعلامة تجارية مستقلة عن هواوي.

كشفت الملصقات الترويجية التي نشرت حتى الآن عن الكثير من مواصفات تصميم Honor V40 5G، واليوم يقدم مقطع جديد نظرة على تصميم الهاتف في وحدة للهاتف مميزة باللون الوردي.

ولقد أكد مقطع الفيديو على تصميم الهاتف بالشاشة المنحنية، مع تصميم مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية التي تضم إعدادات رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وبدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro.

كما تضم الشاشة كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة في الجانب الأيسر، ويظهر الهاتف بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن هاتف Honor V40 5G ينطلق هذا العام برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 55W.

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